新北寵物防疫旅館 17狗、7貓、3鳥入住 每天收費10美元

新北市動保處號召寵物旅宿業成立寵物防疫旅館， 已成功媒合17隻狗、7隻貓、3隻鳥入住。圖／取自張錦豪臉書

新北市動保處號召寵物旅宿業成立寵物防疫旅館 ，協助確診或居家隔離安頓寵物。推動此一方案的市議員張錦豪說，目前已成功媒合17隻狗、7隻貓、3隻鳥入住，每日收費新台幣300元(約10美元)，讓主人安心治療，全力對抗疫病威脅。

張錦豪說，民眾若因感染新冠肺炎 或是須住進防疫處所隔離，家中毛小孩可能無人照顧，他建議動保處在汐止等地成立寵物防疫旅館，讓寵物能獲得暫時安置照護。

一般寵物旅館住宿費600元(約21美元)到2000元(約72美元)不等，動保處協助媒合確診者把共居犬貓，送到防疫旅館安置，隔離14天期間每天收費300元(約10美元)。隔離期滿如仍有住宿需求，每天500元，讓飼主安心接受治療。

動保處說，寵物安置旅館和一般寵物旅宿業最大的不同點，在安置旅館重於消毒，有獨立籠舍。動保處獸醫師每周會幫犬貓進行檢查，觀察是否有上呼吸道症狀，每日和照護人員確認飲食、精神狀況及排泄情形，確保每隻收容犬貓健康無虞。

動保處說，若確診個案確實無親友可照護動物，可聯繫動保處24小時服務專線(02)2959-6353尋求協助，動保處會調度寵物安置旅館，飼主不得任意棄養。