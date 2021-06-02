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來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

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飛美打疫苗 桃機大客滿？ 機場：同時段6班機起飛

中央社／桃園機場2日電
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

長榮航空台北洛杉磯航線7日起將由原來每周3班調整為每周7班，桃園國際機場旅客今天表示，6至8月原就是飛美旺季與台灣疫情無關，對台灣防疫有信心。

長榮航空公司指出，航班規畫原本就會依實際需求狀況滾動檢討，目前飛美國航班只有台北洛杉磯航線因市場需求旺盛，7日起由原來每周3班調整為每周7班，其它航線班次不變。

華航表示，配合中央流行疫情指揮中心政策執行「清零計畫2.0」，並分組調派人力維持營運，相關航線包括洛杉磯、安大略、舊金山、溫哥華等，將依實際訂位情形適時調整機型滿足旅客需求。

有航空業者私下指出，美國部分學校將在秋季開學重啟正常校園生活，部分商務活動也可能逐步恢復，這時返美正好可進行相關準備。

這名業者表示，桃機近期入出境人數約維持在近千至3000人左右，且不是每天都有航班，旅客數會隨航班增減，例如今天因為同時段有6架次班機起飛，旅客配合班次搭機，才會讓下午時段的出境旅客數大增。

去年9月來台的女學生蕾雅（Lea）表示，當時因台灣疫情穩定且學校採視訊教學，所以來台探望外婆並體驗生活。

蕾雅說，今天搭機返美主要是學校將在8月開學，需提早返美準備並接種疫苗才能到校上課，但有些國外親戚原本想返台探親，因為這波疫情升溫而決定延後。

喬伊（Joy）女士指出，返台純粹是為了探親並參加生態攝影活動，今天搭機返美只是想念在美國的家人，她在返台前就已施打過疫苗。

喬伊表示，其實每年6月底開始是飛美航班旺季，票價也會調高，大家都會提早返美，她認為與疫苗問題無關。

送機的傅姓女士說，兒子2個月前返鄉探親今天返美，「這時候，如果我跟兒子去美國，是可以打到疫苗」，但是她覺得無此需要，因為「我對台灣的防疫有信心」。

對於媒體報導有民眾搭機赴美打疫苗，她認為或許有人會這樣做，但除了負擔機票等費用，返台後還要隔離14天，「我覺得划不來。」

另一名送機的吳姓女士表示，的確有朋友為了打疫苗舉家到美國住了1個月，才能打到2劑疫苗擁有完整的保護力。

吳姓女士說，「不過這是中上階層才有能力這樣做」，多半是經濟條件較好，也因為有在美國置產，可以順便處理一些在美事務。

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