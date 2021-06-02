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來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

薛瑞福呼籲 美國優先考慮提供台灣新冠疫苗

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

記者黃淑惠／台北報導
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

美國大量施打疫苗，7月有望正式解封，近期自台赴美旅客暴增，包括留學生、滯台美國公民、赴美打疫苗者，掀起一波「返美潮」，長榮航空首度在疫情後「增班」。據悉，迄今為止台北飛洛杉磯航班每班均客滿，就算要花貴上三倍的票價，仍在所不惜。

長榮航因應市場需求增加航班，緊急加開台北赴美國客運班次，其中，洛杉磯航班自6月7日起，由每周三班改為每周七班，也就是「天天飛」。

根據航空業內人士透露，由於台灣疫苗施打議題發燒，近期包括留學生、在台美國人、想到美國打疫苗的民眾，紛紛搶票，飛到美國施打疫苗，到美國去打疫苗已形成一股熱潮。華航、長榮航昨（2）日同步證實此事。

至於票價，業內人士說，現在要飛美國沒有「優惠價」，跟過去赴美的便宜機票相較，甚至翻了幾倍。

以長榮航從台北飛洛杉磯的來回機票為例，疫情前的淡季，有機會拿到2萬多元的「好康票」，而現在經濟艙價格逾7萬元、豪華經濟艙則逾8萬元，商務艙甚至要價超過20萬元，等於翻了三倍。

特別的是，業內人士說，這波赴美需求也不只是單純打疫苗的旅客，隨著美國疫苗施打率逐漸達標，旅遊、經濟活動都即將解封，生活陸續恢復正常，各種商務、求學需求回升，從現在起美國各種客運需求才剛開始。

華航也表示，目前正在執行「清零計畫2.0」，依人力調度以及市場需求安排載客航班往返北美地區，包括洛杉磯、安大略、舊金山、溫哥華等航點，並依訂位情形適時放大機型。

航空專家表示，國內因為疫苗施打的事一直有各種不同的聲音，雖然旅遊觀光施打疫苗不可行，但已經移居美國的華僑則非常方便，去年許多旅居美國的民眾返回台灣居住，隨著美國疫情減緩，而且在美國許多大賣場就能打到各種疫苗，所以不少人已經決定，先自台灣返美國施打疫苗。

這次赴北美飛航需求增加，不過據了解，是由長榮航率先增班，主要是華航正在進行「清零計畫2.0」專案，預計本月會完成，但由於市場需求太急迫，華航在人力調度上，還是先以守住貨運市場為主；華航的航空客運增班，要等到6月底大部分的機組員都施打疫苗後才會規劃。

美國公民 疫苗 長榮

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