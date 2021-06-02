加拿大國會議員及學者 敦促政府提供台灣疫苗

加拿大外交部長賈諾。（路透資料照片） Canadian Foreign Minister Marc Garneau speaks during a meeting with U.S. Secretary of State Antony Blinken (not seen) at the Harpa Concert Hall, on the sidelines of the Arctic Council Ministerial summit, in Reykjavik, Iceland, May 19, 2021. Saul Loeb/Pool via REUTERS

加拿大 友台議員昨天針對台灣 疫情，詢問加國政府是否打算提供疫苗 給台灣。加國外長賈諾回答說，加拿大正在評估如何處理剩餘疫苗，將致力協助無法獲取疫苗的國家。

加拿大聯邦眾議員暨魁人政團（Bloc Québécois）外交事務發言人貝哲洪（Stephane Bergeron）5月31日於國會質詢指出，「台灣在疫情期間一直維持相對理想的狀態，最近確診案例激增，但因為中國對台灣政府施壓，強要台灣任何疫苗需求均須透過中國，台灣無法與輝瑞（Pfizer）等藥廠協商。加拿大是否打算越過中國，直接運送疫苗給台灣」？

加拿大外交部長賈諾（Marc Garneau）對此表示，「加拿大正在評估如何處理剩餘疫苗，如總理杜魯道（Justin Trudeau）所說，加拿大想幫助其他無法獲取疫苗的國家。如同加拿大在2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗全球取得機制（COVAX）中扮演的重要角色，我們正擬定相關政策」。

賈諾同時強調，「加拿大持續支持台灣積極參與國際多邊論壇，做出重要貢獻。加拿大為台灣盟友及貿易夥伴，兩國人民交流密切，深信台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO），當之無愧」。

目前，除了國會友人貝哲洪主動幫忙台灣向加國爭取疫苗，渥太華大學教授、台灣專家史國良（Scott Simon）和前加拿大主管亞太事務國務部長基固爾（David Kilgour），也都主動致函杜魯道，呼籲優先提供台灣疫苗。加國總理府已轉請國際發展部長古爾德（Karina Gould）處理。

加拿大因缺乏生產疫苗能力，必須依賴全球供應鏈，早自疫情伊始，即陸續訂購逾4億劑疫苗。加拿大全國人口約3800萬，若以每人打2劑疫苗計算，足夠5倍人口所需。

近幾個月來，隨著疫苗陸續運抵，加拿大疫苗接種率逐步上升，全國接種率已躋身20國集團（G20）前10強。眼看疫苗供應量勢必有餘，加拿大政府已公開表示，在全國人民完成接種後，多餘疫苗將與世界共享。

不過，加拿大預訂的4億劑疫苗，目前實際運到不足1億劑，其餘3億劑有些只是合約上的數字，尚未實貨供應，有些仍在試驗階段。

加拿大政府總計與7家不同疫苗生產商簽訂採購合約。目前疫苗供應主力是輝瑞疫苗（4800萬劑）和莫德納疫苗（4400萬劑）；至於AZ疫苗雖訂了1150萬劑，但在施打一段時間後已不再被列入首選疫苗；嬌生疫苗有部分甫運到。

加拿大廣播公司（CBC）5月24日播出外交部長吳釗燮專訪指出，台灣政府正努力透過COVAX平台等各種管道，為全民取得疫苗。面對節目主持人康蒙（David Common）詢問，台灣是否已向加拿大請求協助，吳釗燮當時答道：「還沒有，因為加拿大訂購的疫苗還有很大部分未運到，此時似不適合向加國開口要求疫苗。」