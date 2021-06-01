購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

鴻海 創辦人郭台銘 的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗 ，昨日向衛福部食藥署遞件，以專案申請進口疫苗。比原先規畫的72小時提前到40小時；郭台銘辦公室表示，已完成主管機關所需八項內容，郭台銘夫人曾馨瑩與鴻海教育基金會執行長汪用和昨天代表共同遞件，食藥署署長吳秀梅代表主管機關受理。

郭台銘表示，曾馨瑩的粉色上衣「全島一命」，代表著全台灣人柔軟的心；永齡基金會執行長劉宥彤的白色上衣「全島一命」，代表著全體國人對第一線醫護人員致敬。郭重申，與政府密切合作，疫苗採購不是上街買菜；在這個艱難的時刻，他想把「全島一命」改成「全島一心」，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結。

鴻海簽保密協定 細節不公開

鴻海採購疫苗，外傳立委柯建銘居中協調，讓政府最後放行。鴻海表示不評論市場傳言，如何突破困境，買到疫苗，鴻海表示已經簽署保密協定，也不公布細節。

民間、企業紛紛表態希望自購疫苗，指揮中心表示，已有四個單位提出採購申請，指揮官陳時中首度鬆口表示，企業、民間團體自購疫苗，可考慮留部分比例留作自用。

除佛光山、永齡基金會，陳時中不願透露還有哪些單位提出申請，他說，必須尊重單位是否願意被公布。食藥署長吳秀梅表示，目前只收到永齡基金會完整的申請案件，最快可在三天內審完，如有缺件，將請對方盡快補交。

指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎昨在廣播主持人周玉蔻節目中，針對郭台銘從德國空運500萬劑BNT疫苗表示，「聽說那批疫苗已經快要到期」，如果要進來台灣，再經過藥證、封緘，有效期可能就到了，是否來得及接種，都要納入考量。

此說法引起永齡基金會執行長劉宥彤在臉書提出四點反擊。她表示，李醫師發言時，文件都還沒送到主管機關，就提前「聽說研判」，這樣真是負責任的態度？昨天晚間李秉穎表示：「誤會一場」，強調自己並不知道郭台銘是買什麼疫苗，更不可能知道快要過期，只是提醒疫苗抵台需要經過封緘檢驗，大約兩周，對於時間，「要注意」。

國際佛光會中華總會長趙怡說，期待政府與民間攜手，早日為台灣備足疫苗，遠離疫病威脅。（圖：趙怡提供）

國際佛光會有意購捐50萬劑嬌生疫苗，海內外會員搶時間奔走。佛光會中華總會長趙怡昨天說，世界各地都在搶疫苗，台灣同島一命，抗疫路上沒人能置身事外，各界有滿滿熱情想為台灣做事，政府也釋出很大善意，目前情勢看來是樂觀的，但仍戰戰兢兢，深怕有變數。是否會追加採購疫苗數量？國際佛光會秘書長釋覺培說，必須一步步來，希望很快能盼到好結果，早日揮別疫情必須靠疫苗救急。

外傳慈濟也有意提案申請，花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，確實有意協助購買新冠疫苗，目前鎖定莫德納、嬌生等兩個疫苗，正與原廠接洽中，尚未發文給指揮中心，若接洽成功，將由至善基金會發文給指揮中心。

孫文學校總校長張亞中則表示，孫文學校已取得廣東省最大的藥品進出口公司「廣州幸福嘉信商貿有限公司」承諾書，該公司已備妥德國BNT疫苗及中國國藥疫苗各500萬劑，在政府同意後即可立刻空運到台。

對此，陳時中表示，張亞中先生尚未提出相關文件，只來了一個影本，「熱心公益朋友們，趕快具體提出方案，我們才能進行」，再者，不管捐贈、購買，對於製造地都有所限制，在中國製造就沒辦法。