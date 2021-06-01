中央大學攜手業界 2023年挑戰台灣首次國際登月任務

中央大學自主研製衛星的「飛鼠號」。圖／中央大學提供

中央大學本周與陽翼先進科技公司締約合作，宣布將校內研發的「飛鼠號」技術延伸，進一步挑戰「深太空 」任務，執行台灣 首次的國際登月任務。雙方計畫在2023年將科學酬載儀器帶往月球並登陸，進行月地間的深太空輻射環境觀察和酬載實驗驗證。

陽翼是日本Space BD公司在台灣的獨家代理商，已取得日本航太總署獨家授權多項太空商業服務。中大表示，雙方將合作共同建立跨國產學合作及科普教育計畫，以促進台灣產業界太空產品的研發、測試、飛行認證及經驗分享。

中央大學太空科學與科技研究中心主任劉正彥說，人類夢想移民火星，其中距離地球最近的是月球，美國 NASA已宣布2023到2024年「重返月球」計畫，試圖將把人類再次送上月球，並有多國公家及民間單位同時規劃登月任務，以月球作為永久基地和前進火星的先導任務，使登月計畫再次成為國際熱門議題。

劉正彥說，國內另外有多間廠商見到低軌通訊衛星的商機，有興趣發展衛星及地面端的元件或產品。太空科學與科技研究中心將與Space BD合作擬定可對有興趣企業提供的產學合作太空設計、整測、實飛認證套餐，將中大的太空設計整測經驗回饋給有意進軍太空市場的國內產業界。

中央大學太空科學與工程學系教授張起維說，台灣22年前發射第一顆人造衛星福衛一號後，陸續由國家太空中心結合學界研製發射15顆人造衛星。但這些衛星全數都在高度1000公里以下的低地球軌道，從未挑戰過更遙遠更嚴苛的「深太空」環境。

他表示，中央大學自主研製的立方衛星「飛鼠號」，今年1月在美國發射，並在台灣成功接受到訊號，透過進一步精進改良，可望挑戰更艱鉅的「深太空」任務，迎接更大的挑戰。

中央大學周景揚校長說，希望藉由此次的技術合作，提升中大衛星電腦在1000公里以上，於不同輻射環境中的適應能力，以更高格局迎上即將來臨的月球、深太空開發與科研龐大的市場需求，同時探測月地間的太空輻射環境，迎接台灣太空科技發展新局。