我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提15%全球最低稅率 歐盟每年可多進帳上百億

中國科興疫苗獲世衛認證 列入「緊急使用清單」

中央大學攜手業界 2023年挑戰台灣首次國際登月任務

記者潘乃欣／台北報導
中央大學自主研製衛星的「飛鼠號」。圖／中央大學提供
中央大學自主研製衛星的「飛鼠號」。圖／中央大學提供

中央大學本周與陽翼先進科技公司締約合作，宣布將校內研發的「飛鼠號」技術延伸，進一步挑戰「深太空」任務，執行台灣首次的國際登月任務。雙方計畫在2023年將科學酬載儀器帶往月球並登陸，進行月地間的深太空輻射環境觀察和酬載實驗驗證。

陽翼是日本Space BD公司在台灣的獨家代理商，已取得日本航太總署獨家授權多項太空商業服務。中大表示，雙方將合作共同建立跨國產學合作及科普教育計畫，以促進台灣產業界太空產品的研發、測試、飛行認證及經驗分享。

中央大學太空科學與科技研究中心主任劉正彥說，人類夢想移民火星，其中距離地球最近的是月球，美國NASA已宣布2023到2024年「重返月球」計畫，試圖將把人類再次送上月球，並有多國公家及民間單位同時規劃登月任務，以月球作為永久基地和前進火星的先導任務，使登月計畫再次成為國際熱門議題。

劉正彥說，國內另外有多間廠商見到低軌通訊衛星的商機，有興趣發展衛星及地面端的元件或產品。太空科學與科技研究中心將與Space BD合作擬定可對有興趣企業提供的產學合作太空設計、整測、實飛認證套餐，將中大的太空設計整測經驗回饋給有意進軍太空市場的國內產業界。

中央大學太空科學與工程學系教授張起維說，台灣22年前發射第一顆人造衛星福衛一號後，陸續由國家太空中心結合學界研製發射15顆人造衛星。但這些衛星全數都在高度1000公里以下的低地球軌道，從未挑戰過更遙遠更嚴苛的「深太空」環境。

他表示，中央大學自主研製的立方衛星「飛鼠號」，今年1月在美國發射，並在台灣成功接受到訊號，透過進一步精進改良，可望挑戰更艱鉅的「深太空」任務，迎接更大的挑戰。

中央大學周景揚校長說，希望藉由此次的技術合作，提升中大衛星電腦在1000公里以上，於不同輻射環境中的適應能力，以更高格局迎上即將來臨的月球、深太空開發與科研龐大的市場需求，同時探測月地間的太空輻射環境，迎接台灣太空科技發展新局。

太空 台灣 美國

上一則

預防機構感染悲劇 專家：落實感染管制與打疫苗同重要

延伸閱讀

魚香肉絲、宮保雞丁…天舟2號還帶兩「寶貝」上太空

魚香肉絲、宮保雞丁…天舟2號還帶兩「寶貝」上太空
日本太空新創公司 訂2022年送JAXA探測機上月球

日本太空新創公司 訂2022年送JAXA探測機上月球
維珍銀河號成功載人遊太空 明年有望提供商業航班

維珍銀河號成功載人遊太空 明年有望提供商業航班
金山人語／太空影劇 2.0

金山人語／太空影劇 2.0

熱門新聞

全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

2021-05-26 03:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門