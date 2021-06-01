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教宗最新短片有亮點 台灣家庭成主角景點也入鏡

中央社梵蒂岡1日報導
教宗親自錄製的「家庭聖召」短片專訪一個台灣天主教家庭，凸顯台灣教會的家庭信仰生活快樂和諧。（圖取自Vatican News - Italiano YouTube頻道網頁youtube.com）
教宗親自錄製的「家庭聖召」短片專訪一個台灣天主教家庭，凸顯台灣教會的家庭信仰生活快樂和諧。（圖取自Vatican News - Italiano YouTube頻道網頁youtube.com）

梵蒂岡新聞網昨天貼出教宗親自錄製的「家庭聖召」短片，片中專訪一個台灣天主教家庭，凸顯台灣教會的家庭信仰生活快樂和諧，中正紀念堂等多處台灣景點也入鏡。

教廷每月推出一支主題宣導短片，影片內容包含教宗對該主題的談話，搭配一個來自全球各地的平信徒家庭見證。影片由梵蒂岡新聞網與教廷「平信徒、家庭與生命部」聯合製作，5月31日刊出的最新影片主角來自台灣。

影片一開始，獲邀錄影見證的信徒黃永輝、陳藹儀自我介紹「來自福爾摩沙，台灣」，並呈現多張他們夫妻與三位孩子全家一起禱告的信仰生活照，隨後教宗出面講話，強調家庭是世上黑暗中的一道光，家庭是教會的基石，應致力在家庭內傳承與實踐信仰。

黃永輝見證指出，在他們夫妻的31年婚姻生活當中，因為信仰體驗了許多不可能的奇蹟。陳藹儀說，她年輕時被醫生告知很難生育，但最後她在上帝的幫助下，有了三個小孩。教宗在台灣夫妻的見證後指出，平凡的婚姻與家庭生活隨處都可見證上帝之愛，對教會非常重要。

陳藹儀表示，她們把家庭放在事業與其他事情之上。黃永輝表示，20年前他決定離開中國的職場回到台灣，這樣才有辦法更多陪伴妻子與小孩，這是很難的抉擇，但回想起來很值得。

陳藹儀與家人在中正紀念堂前開心自拍指出，她生第三胎時已經43歲了，很多人覺得高齡危險要她放棄，不過他們總是受到祝福。

教宗最後在片中呼籲信徒研讀《愛的喜樂》（Amoris Laetitia）通諭，該通諭強調家庭應成為信仰傳遞的場所。

影片來源：YouTube Vatican News - Italiano頻道

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