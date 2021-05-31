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WHA閉幕 今年國際支持台灣呼聲更明確強烈

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WHA閉幕 今年國際支持台灣呼聲更明確強烈

中央社布魯塞爾/台北31日專電

世界衛生大會今天閉幕，今年國際更明確力挺台灣，除14友邦支持外，美國、加拿大等5國發言更直接提及台灣，加上德國、紐西蘭等多國間接聲援，讓中國多次指挑戰「一中」別有居心。

第74屆世界衛生大會（WHA）自5月24日起以視訊方式開議，原訂6月1日閉幕，但因討論進度順利，今天下午提前閉幕。

在台灣參與議題方面，今年國際支持參與呼聲更明確強烈，除教廷為觀察員身分，一向以其他方式表達支持外，14個友邦以提案、致函及會中發言等方式支持台灣參與WHA。

其中馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯、以及史瓦帝尼等4個友邦更代表台方，分別在總務委員會及全會與中方進行「2對2辯論」，呼籲接納台灣參與。

在理念相近國家方面，美國、日本、英國、加拿大、澳洲及馬爾他騎士團在會中直接發言表達支持，其中英、加、澳三國今年首度在WHA會中明確提及台灣，具有重要意義。

另德國、紐西蘭、捷克、立陶宛等理念相近國家則在發言中強調全球只有落實包容性才能戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，以間接方式聲援台灣。

面對國際社會特別是重要國家以公開提及台灣方式表達明確支持，中國方面則多次在會中行使答辯，指一些國家挑戰一中，是要在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」。

雖然WHO連續第5年未邀請台灣參與WHA，但今年美國撤銷退出WHO決定後，在會議期間積極參與討論，也參與包括舉行WHA特別會議制定應對疫情大流行條約、保護衛生及照護工作人員等決議草案，顯示美國在全球公衛議題上強化領導性，未來台灣參與議題可見度仍受期待。

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