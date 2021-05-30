疫情所困銀髮居家照顧壓力大 線上藝術輔療伸援手

新活藝術串連全台藝術輔療師，為長者與家庭照顧者提供線上藝術療癒工作坊。圖／新活藝術提供

台灣疫情 進入三級警戒，提供銀髮服務的社區關懷據點、日間照顧中心全面暫停開放、緊縮服務。照顧長者的擔子更沉重地落在家庭照顧者身上，卻又因疫情缺乏外出機會，居家照護的身心壓力均較往日增加。對此，藝術與音樂工作者推動線上藝術輔療服務，希望透過音樂、藝術協助高齡長者舒緩身心，同時減輕照顧者壓力。

新活藝術社會企業品牌總監彭恩寧指出，全國進入三級警戒，大眾的目光都放在孩子如何居家上課，忽略社會上還有一群銀髮長輩與家庭照顧者，面臨照顧中心暫停開放、服務緊縮的衝擊。新活藝術社會企業與台灣亞太創意老化交流協會，上周串連全台藝術輔療師，推出「免費線上藝術療癒工作坊」，在疫情期間讓家庭照顧者能上線紓壓喘息。

首場公益線上藝術療癒工作坊28日推出，消息曝光後秒殺，報名人數超過既定名額三倍，本週三預計加開第二場。免費線上藝術輔療工作坊報名連結：https://www.new-alive.org/blog/online-03。

新活藝術執行長康思云指出，此一工作坊運用線上遊戲互動、實體創作與分組對話，讓參與者在線上享有互動的溫度，家庭照顧者也能陪同長者一起透過視窗參與同樂。參加一下午的工作坊後，家庭照顧者紛紛留言表示「遠端還能DIY紓壓」、「全家一起很紓壓」、「謝謝你們的付出，讓我們能從照顧壓力中緩衝一下」。

國家交響樂團NSO兩年前與英國 曼徹斯特室內樂團合作音樂輔療課程，邀請受過音樂輔療訓練的音樂家來台培育種子教師。因為疫情，此一課程改成線上，上周剛完成三天的線上音樂輔療課程。參加學員包括台北市立醫院代表、台北護理健康大學代表、家庭照顧者、NSO團員與博物館員、長照機構代表等。

英國陷入疫情風暴逾一年。NSO執行長郭玟岑指出，曼徹斯特室內樂團觀察發現，疫情期間家庭照顧者與長者對音樂輔療的需求更高過疫前。受困疫情，家庭照顧者必須在家獨自照顧長者，失智長者困居室內，身心壓力更形沉重。她表示，此一課程引導照顧者透過音樂體驗進行紓壓、溝通和互動，藉此改善照護者和長者的關係，創造更溫柔舒適的居家品質。

郭玟岑指出，累積兩年經驗，NSO預計8月推出 App，讓獨居長者或照顧者透過簡單的手機操作，便可獲得線上音樂輔療服務的素材。