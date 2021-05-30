台灣嬌客 上百隻保育小燕鷗現蹤 南澳南溪築巢下蛋

南澳南溪出海口近期出現嬌客小燕鷗。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供

台灣 宜蘭縣南澳南溪出海口近期出現嬌客，是二級保育動物小燕鷗，有別於去年零星數量，今年至少上百隻現蹤，還有黑腹燕鷗到訪。台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會秘書長胡澤文表示，今年因為疫情 關係，「少了四輪傳動真的差很多。」目前築巢數約10個，有些雛鳥也已經孵化。

小燕鷗是頸短翼長、身行修長的小型海鳥，體長約28公分，每年4月至8月為繁殖期。牠們築巢會選在裸露礫石灘、平坦沙地，只是繁殖期常受周遭干擾，宜蘭縣政府便在該處圍設繁殖區域、張貼公告，提醒釣客或沙灘車繞道而行。

縣府與宜蘭縣野鳥學會合作，今年發現4處巢位地點，分別為五結清水沙灘、新城溪口、蘭陽溪口，以及南澳南溪出海口。宜蘭縣政府農業處畜產科長余瑋翎表示，透過鳥友通報南澳也有小燕鷗，將會特別關注並把巢位定位後，進行防護措施。

南澳南溪出海口生態豐富，能見著日本 禿頭鯊、毛蟹，還有固定在此築巢的小燕鷗。台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會理事長葉武訓說，去年野狗會到小燕鷗巢裡咬蛋和雛鳥，甚至也有民眾在海邊開越野車，一不小心就造成傷害。因此，宜蘭縣野鳥學會和南澳居民今年在南澳南溪出海口，發現小燕鷗來築巢後，趕緊用石頭、木頭等素材圍起來。

農業處畜產科長余瑋翎說，受到疫情影響，團體淨灘活動暫停辦理，志工們仍會排班，每周不定期前往各處巡守，以確保小燕鷗在宜蘭能順利築巢及孵育。