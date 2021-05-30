台產疫苗安全？ 陳時中：知名廠牌都沒做完3期就授權

台灣政府目前簽約有近3000萬劑疫苗，其中有三分之一的主力集中在國產疫苗。但台灣疫苗研發的最新進度，仍介於第二期臨床試驗和第三期臨床試驗之間。（記者林澔一／攝影）

台灣 自產疫苗 二期、三期臨床實驗通過與否，以及政府是否過度押寶台產疫苗的話題持續延燒。指揮中心指揮官陳時中 今天則表示，大部分知名廠牌都是二期完才做三期，但都沒有做完三期臨床試驗才緊急授權。

陳時中表示，國產分為安全性、有效性，3000多名受試者是讓安全性得到認可。現在效果質疑比較多，三期都是有無打疫苗染疫人員的比例分配來證明是否有效，但是國產疫苗的有效性，準備用有打過疫苗的人和得過病的人中和抗體來比較，或是有打過疫苗之後中和抗體的比較，都需要專家認可。

陳時中說，當然比不上三期臨床試驗完整，但科學上如果被認同，安全是沒有問題的。

另外，行政院長蘇貞昌說6月是疫苗施打高峰，是否已初步規劃基層接種站設置指引？陳時中表示，各院積極準備中，已要求在一定時間內一定要空出來；高峰要看供應量，隨時做好準備，這兩天會公布詳細計畫。

他說，基本方向分為特殊冷鏈和基本冷鏈，如果是特殊冷鏈的疫苗要在醫療機構施打，一般冷鏈就在醫療機構、診所或設置大、小型接種站，或是公司人多可以坐外展服務，會以多條線進行。但所有接種都要避免人距離接近，做好人流管制。