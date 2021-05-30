BNT到底有沒有獲緊急授權？ 陳時中給答案了

陳時中。（取材自指揮中心直播）

莫德納疫苗 28日下午抵台，但卻傳出疫苗在美國莫德納網站查無批號。指揮中心指揮官陳時中 今天澄清，台灣購買的Moderna疫苗為歐洲廠生產，網友看到的美國Moderna網站，係提供在美接種疫苗者做查詢，因此不適用於查詢台灣購買的莫德納疫苗。

至於BNT疫苗沒有拿到台灣的EUA，為何在「疫苗接種須知暨意願書」會寫著「Pfizer-BioNTech 之 COVID-19 疫苗是含有 SARS-CoV-2 病毒棘蛋白之 mRNA 疫苗，本疫苗已通過 WHO、歐盟、美國等先進國家及『我國緊急授權』使用」？

對此，陳時中表示，這是代表如果「你現在打輝瑞 疫苗的話，一定有EUA的」，進來要施打的疫苗一定都會通過緊急授權使用。

但沒有進來為何要寫？陳時中則表示，前一波跟BNT的合約，有延遲但我們沒有放棄希望，且1月底有得到COVAX配發輝瑞疫苗的消息，被配發到9萬5000劑左右。

因此既然列在配送名單，開始打的時候就會把輝瑞放在裡面來，要進來也要通過程序。但一直到5月3日COVAX才通知說無法提供輝瑞疫苗。很遺憾被通知無法供應，但疫苗接種書也寫了。不過這代表，進到可以使用的疫苗一定會審查通過。

在疫苗配發上，陳時中說，將陸續配發疫苗，整體計算目標是不分縣市第一類醫事人員，有執業登記者百分百都可以打到，雙北有第二三類，也是百分百都能打到。配發下去之後按照，施打順序隨時有需要可通報指揮中心，全國第一類都會有，雙北二三類都打得到，以此原則作為配發。