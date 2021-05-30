我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美逾40.5%民眾 已完成疫苗接種

台增355例本土確診、11死 總病例破7000

BNT到底有沒有獲緊急授權？ 陳時中給答案了

記者楊雅棠、陳雨鑫、邱宜君／台北30日電
陳時中。（取材自指揮中心直播）
陳時中。（取材自指揮中心直播）

莫德納疫苗28日下午抵台，但卻傳出疫苗在美國莫德納網站查無批號。指揮中心指揮官陳時中今天澄清，台灣購買的Moderna疫苗為歐洲廠生產，網友看到的美國Moderna網站，係提供在美接種疫苗者做查詢，因此不適用於查詢台灣購買的莫德納疫苗。

至於BNT疫苗沒有拿到台灣的EUA，為何在「疫苗接種須知暨意願書」會寫著「Pfizer-BioNTech 之 COVID-19 疫苗是含有 SARS-CoV-2 病毒棘蛋白之 mRNA 疫苗，本疫苗已通過 WHO、歐盟、美國等先進國家及『我國緊急授權』使用」？

對此，陳時中表示，這是代表如果「你現在打輝瑞疫苗的話，一定有EUA的」，進來要施打的疫苗一定都會通過緊急授權使用。

但沒有進來為何要寫？陳時中則表示，前一波跟BNT的合約，有延遲但我們沒有放棄希望，且1月底有得到COVAX配發輝瑞疫苗的消息，被配發到9萬5000劑左右。

因此既然列在配送名單，開始打的時候就會把輝瑞放在裡面來，要進來也要通過程序。但一直到5月3日COVAX才通知說無法提供輝瑞疫苗。很遺憾被通知無法供應，但疫苗接種書也寫了。不過這代表，進到可以使用的疫苗一定會審查通過。

在疫苗配發上，陳時中說，將陸續配發疫苗，整體計算目標是不分縣市第一類醫事人員，有執業登記者百分百都可以打到，雙北有第二三類，也是百分百都能打到。配發下去之後按照，施打順序隨時有需要可通報指揮中心，全國第一類都會有，雙北二三類都打得到，以此原則作為配發。

疫苗 陳時中 輝瑞

上一則

台CDC宣布廣設篩檢站 每站補助20萬元台幣

下一則

台產疫苗安全？ 陳時中：知名廠牌都沒做完3期就授權

延伸閱讀

台CDC宣布廣設篩檢站 每站補助20萬元台幣

台CDC宣布廣設篩檢站 每站補助20萬元台幣
陳時中認了決定3+11 藍轟公然說謊該下台

陳時中認了決定3+11 藍轟公然說謊該下台
台灣單日新增486本土確診 新增21死創新高

台灣單日新增486本土確診 新增21死創新高
民調：81%成挺買BNT疫苗 80%不滿蔡英文表現

民調：81%成挺買BNT疫苗 80%不滿蔡英文表現

熱門新聞

台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞