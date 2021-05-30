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1張圖：美逾40.5%民眾 已完成疫苗接種

台增355例本土確診、11死 總病例破7000

台CDC宣布廣設篩檢站 每站補助20萬元台幣

記者楊雅棠、邱宜君、陳雨鑫／台北30日電

台灣新冠肺炎本土疫情增溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布擴增社區篩檢站。指揮官陳時中表示，社區篩檢是重要工具，目前工作的重點，設置上會以區域個案數、足跡熱區、盛行率高的地區設置，並以接觸史、無症狀等為主要篩檢對象；社區篩檢站要設在社區，盡量不要設置在重度急救醫院，以免量能吃緊。

相關設置規定，指揮中心將訂頒「各地方政府社區篩檢站設置指引」。自即日起，地方政府衛生局可透過衛生所或健康服務中心依下列補助原則辦理：

一、每一篩檢站補助設備費用（包括帳篷等）新台幣（下同）20萬元，每案相關行政費用（包括掛號、採檢、通報等費用）補助500元。

二、支援採檢醫師6000元/班、護理師或其他醫事人員3500元/班，每班以4小時計。

三、每站每班其他人員（行政、清潔各1人），每人每日2000元。

指揮中心提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

篩檢 疫情 台灣

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