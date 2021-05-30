台民間不能進疫苗？前疾管局長：有救命需求 沒有法規障礙

對於台灣疫情指揮中心公布民間進疫苗規定，陽明大學教授、首任疾管局長張鴻仁忍不住說：「笑話，民間疫苗品質會有問題？，表示「真的不敢相信自己的眼睛。」（本報資料照片）

台灣疫情指揮中心先是公布「地方政府或企業申請疫苗 專案流程」，昨天又改口「希望不要透過第三手」，強調需符合「政府與原廠簽約採購」，「中央進行統籌分配」兩大原則，增加民間疫苗採購更加困難，今天食藥署又說輝瑞 疫苗尚未經過緊急授權。對於這一連串的過程，陽明大學教授、首任疾管局長張鴻仁忍不住說：「笑話，民間疫苗品質會有問題？，並表示「真的不敢相信自己的眼睛。」

張鴻仁表示，他的佛光山好友曾經問過他疫苗進口的問題，他告訴朋友，此時法規不是問題。他跟朋友說，此時要進口疫苗，可以用藥事法，也可以用傳染病防治法。沒有想到指揮中心先提出「八大要求」，再說一定要中央簽約，讓守在電視前面看記者會的他和朋友傻眼。

張鴻仁強調，對於歐美已核准任何醫藥品，只有需求問題，沒有法規障礙，「你要做生意，那就照程序，要救命，閉著眼睛，馬上核准，癌症用藥、救命疫苗，跟維他命是不一樣的態度！ 」

張鴻仁表示，前兩天，一位在佛光山當志工的藥界好友問他疫苗進口的法規問題。也回答說：「直接發文給指揮中心，現階段任何有疫苗，法規不是問題。」當天，指揮中心回答說：「我們直接接手」。兩人高興了一個晚上。

第二天下午記者會，阿中部長提出的「八大要求」，讓他們都傻眼了。昨天又說：「民間買疫苗要原廠直接跟政府簽約，因爲政府需考量的是安全和保障的問題。」針對輝瑞疫苗的授權問題，食藥署則回應說：「因為輝瑞公司一直沒有提交資料，所以BNT疫苗從未通過緊急使用授權。」

張鴻仁說：「我真的不能相信自己的眼睛。30年前，我進入藥政處（食藥署前身）四年多，後來擔任疾病管制局首任局長，我非常清楚，任何人有疫苗要進，法規完全不是問題，可以用藥事法，也可以用傳染病防治法。」

他的好友給我看公文，上面寫「依據上面寫「藥事法第 48-2 條」，有下列情形之一者，中央衛生主管機關得專案核准特定藥物之製造或輸入，一、為預防、診治危及生命或嚴重失能之疾病，且國內尚無適當藥物或合適替代療法。二、因應緊急公共衛生之需。

當時他還開玩笑說：「妳們太認真了，民間基金會在國外拿到歐美國 家核准的疫苗，那有法規的問題！」

他忍認不住說：「這次，我還真開了眼界！別再亂扯法規，品質，安全。難道去年美國FDA召開BNT疫苗審查會，食藥署沒上網看？會議前FDA 那份精闢分析『有關 BNT162b2 的安全性跟有效報告』食藥署沒看過？我已經離開政府17年了，法規怎麼變，原則是一致的。這一次，對我曾服務過16年的『機關』，舉雙手投降！」