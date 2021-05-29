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談供台AZ疫苗 日行政改革大臣：易保存運送

中央社／東京30日電
英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。（路透）
英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。（路透）

日本行政改革擔當大臣河野太郎昨天說，日本政府正討論提供部分英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗台灣，AZ疫苗相較輝瑞或莫德納疫苗，更容易保存及運送。

日本每日新聞報導，河野昨天晚間在網路節目上談到日本政府正檢討提供部分疫苗給台灣時說，日本2011 年發生311大地震（日本稱東日本大震災）時，也受到來自台灣的捐款等協助，「（台日）有困難的時候都會互相幫忙」。

台灣在日本發生311大地震後，捐款超過200億日圓給災區。

河野談到可能提供給台灣的AZ疫苗時說，相較於輝瑞（Pfizer）& BNT疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗必須在非常低溫下保存與運送，AZ疫苗可以放在一般的冰箱內保存或運送，「應提供最容易使用的AZ疫苗協助台灣，目前已在討論中」。

日本經濟新聞報導，河野在節目上表示，台灣及東南亞已提出請求希望日本能提供疫苗，「台灣的部分，（日本政府）已在討論應該提供AZ疫苗協助」。

駐日代表謝長廷日前接受日本富士晚報書面訪問時說，如果日本提供疫苗能順利實現的話，對台灣來說，猶如乾旱時的「及時雨」，非常感謝。

謝長廷也說，每逢災害等發生時，台日總是互相幫忙，如果台灣能獲日本提供疫苗的話，可說是「善的循環」的具體實踐，也可以說台日關係確實是「患難見真情」。

日本 疫苗 台灣

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