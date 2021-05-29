BNT輸台難 食藥署：尚未通過緊急授權使用

利用google查詢「COVID-19疫苗接種須知暨意願書」，使用頁庫存檔查到3月10日的第一版文件，在BNT疫苗的項目，確實寫著「本疫苗已通過 WHO、歐盟、美國等先進國家及『我國緊急授權』使用。」（取材自google搜尋網頁）

台灣 新冠肺炎本土疫情延燒，但中央、地方甚至民間機構卻為了疫苗 吵翻天，其中BNT疫苗的進口與否更是「口水戰」焦點，但不論要買或是贈送，目前BNT疫苗似乎都還無法抵台。衛福部食藥署長吳秀梅今天表示，由於輝瑞公司一直沒有繳交資料給食藥署審查，BNT疫苗目前都沒未通過台灣的緊急使用授權（EUA）。

疫苗要輸入台灣，必須取得藥證或是獲得台灣的緊急授權使用，才可抵台。吳秀梅表示，審查資料包括疫苗製程、藥毒理以及臨床資料等，經審視後才會通過EUA；但到現在食藥署都沒收到藥廠送審料。

不過，國民黨立委江啟臣在臉書指出，衛福部疾管署網站上提供的COVID-19疫苗接種須知暨意願書，卻明確寫道「Pfizer-BioNTech 之 COVID-19 疫苗是含有 SARS-CoV-2 病毒棘蛋白之 mRNA 疫苗，本疫苗已通過 WHO、歐盟、美國 等先進國家及『我國緊急授權』使用。」

既然BNT疫苗尚未通過緊急授權，為何會被放在「疫苗接種須知暨意願書」中？吳秀梅表示，主要是向COVAX預購疫苗時，有提到包括BNT疫苗等是台灣可以接受的疫苗，因此也將此疫苗納入陳列，但BNT疫苗還未通過EUA。

至於既然BNT疫苗還未通過EUA，疾管署的文件中為何卻寫著「通過我國緊急授權」，且BNT疫苗究竟能否輸台？指揮中心則未回應。