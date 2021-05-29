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日經：缺水電及疫情威脅台半導體 生產若停恐重創全球

編譯羅方妤／即時報導
台灣半導體大廠台積電。（路透）
台灣半導體大廠台積電。（路透）

日經中文網報導，台灣發生56年來最嚴重乾旱、電力供應不足及疫情肆虐，威脅半導體產業。目前全球面臨半導體嚴重短缺，若最大供應地台灣生產停滯，可能為全球帶來風險。

新竹科學園區21日節水率自15%提升至17%，台灣半導體大廠台積電（TSMC）計畫增加水車載水趟次和量因應，確保生產不受影響。半導體生産過程需要大量用水。台積電在台半導體廠每天用水量近20萬噸。

台灣13和17日出現大規模停電，目前缺電狀況也相當嚴重。台電25日預測，備轉率僅8.06%。備轉率連日處於6%至10％，預警燈號就會是「黃燈」，狀況異常緊迫。現在，台電主力火力發電站中，有4台發電機組正定期檢修。台灣缺水也導致水力發電受限，若發電比率高達80%的火力發電出狀況，大規模停電將難以避免。

日經指出，另一個衝擊台灣企業的「誤算」是新冠確診數暴增。台灣自15日起，新冠肺炎疫情持續升溫，連續15天單日本土確診病例破數百。人員活動和物流受限，企業將蒙受巨大損失。

日經表示，承擔全球60%以上半導體生產的台灣一旦生產停滯，可能給全球造成重大打擊。

台灣 台積電 疫情

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