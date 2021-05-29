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院內確診頻傳慢性病友不敢回診 台醫師曝人流少3成

記者蕭羽耘／台北報導
慢性病患者在疫情嚴峻期不敢回診就醫。示意圖。本報資料照片
慢性病患者在疫情嚴峻期不敢回診就醫。示意圖。本報資料照片

台灣本土疫情嚴峻，許多醫院發生院內確診，甚至傳出醫護人員染疫，不少門診改為視訊看診，慢性病史的患者更出現不敢就醫的狀況。一名醫師匿名指出，現在即便指揮中心沒要求降載，民眾自然還是不會來就診，據醫院裡的報表，人流至少減了三成以上。

根據去年健保資料統計，慢性病人中有領取慢性病連續處方箋的人數約707萬人，慢性病連續處方箋總調劑件數約7660萬件，其中在醫療院所調劑約4623萬件，在藥局調劑約3037萬件。

疫情影響長照中心的回診模式，台北市社區銀髮族長期照顧發展協會吳第明就指出，在長輩情況許可下，會請機構同仁赴醫院，領取藥物回到機構請護理同仁執行，但萬不得已需到院者還是得去。

吳第明說，長照機構長輩比較穩定，以往會有固定醫師來巡診，預計將在六月改成視訊，由機構護理同仁從中做現場溝通，病情沒有太大變化者使用慢性處方簽，有些則由家屬協助領藥。

至於醫院現況，林口長庚腎臟科系主任田亞中說，醫院大概都降載，抽調人力處理重症，鼓勵慢性病患減少回診，院內有七成病人原本就是以連續處方就鼓勵繼續；不敢回診者，會請家屬協助視訊，請病人線上看診約占兩成；還是希望輕症病患減少回診，像是例行檢查的病人、腎臟結石、輕微水泡、尿蛋白的症狀，建議往後延遲就醫。

因應許多慢性病友藥品已經吃完，但仍無法到原就醫單位掛號。疾管署即日起開放藥師利用雲端，查詢病人近期用藥紀錄，在確定剩下藥物數量不到10天，就可以調劑給藥；食藥署提醒，民眾可持健保卡至地區醫院或診所就診，透過雲端藥歷查詢用藥紀錄，請醫師依原處方重新開立藥品。

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