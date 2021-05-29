挺日本政府提供台灣疫苗 日網友：勿忘311恩情

圖為日本311大地震十周年，日本台灣交流協會發布特別設計的主視覺。圖/日本台灣交流協會提供

日本 政府有意提供AZ疫苗 給台灣 ，目前正就相關事宜進行協調。大多數日本網友基於「勿忘311恩情」及「同受中國威脅」兩大理由，力挺日本政府助台。

日本富士新聞網報導，台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在進入5月後快速擴散，雖然當地已開始接種英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，但如何確保足夠疫苗數量成課題。

日本目前取得的輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗總數，預料已足夠供日本境內16歲以上國民施打，正在檢討已完成簽約的AZ疫苗如何使用。

因此，日本政府已展開協調，將以緊急措施方式將完成簽約的AZ疫苗提供給台灣。接下來將檢討提供疫苗的方式、時間點及具體數量。

大多數日本網友在新聞下方留言力挺日本政府，認為必須提供AZ疫苗助台灣因應這波疫情。

網友意見大致可分為兩大類，一種是認為不能忘記台灣在311大地震（日本稱東日本大震災）捐款幫助日本的恩情；另一種是台灣跟日本同受中國威脅，台日關係友好，理應出手相助。

有網友說，台灣受到中國阻礙無法確保足夠疫苗，當日本友好國家的台灣為此苦惱之時，日本將多餘的AZ 疫苗提供給台灣，也是理所當然的事。

網友還說，就算中國為此出手施壓，日本也應該要反擊，「現在正是返還台灣在311大地震出手相助恩情的時候」。

網友表示，台灣民眾從311大地震開始，不斷地給予日本各種協助，日本也必須用適當形式回報才行。

有網友說，台灣已開始施打AZ疫苗，日本將剩餘的AZ疫苗提供給台灣，是非常合理且適當的判斷，「台灣現在正由民眾自主封城對抗疫情，我們應給予協助」。

網友說，台灣是同受中國威脅國家的友人，提供疫苗不在話下。