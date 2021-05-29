台連14天確診破百 四級警戒近了？雙北封城兵推

柯文哲說，要更積極解除有兩種方法，第一是比照極權國家硬封城，民眾全部不准動、快篩陽性全放在集中營。第二，還是打疫苗，終究疫苗還是解決方法。(圖:北市府提供)

台灣新冠肺炎疫情 嚴峻，自5月11日起新增本土病例已破6000人，且自5月15日雙北升為三級警戒開始，已經連續14天確診破百，疫情自去年爆發至今累計78人死亡，已超越SARS時期的死亡人數73人。重災區的台北市明日將進行四級警戒擴大管制的兵推，推演商店停業、民眾限制外出、擴大交通管制。

台北市長柯文哲昨指出，這兩周很像「世界大戰」，死亡上升，不是一定要封城 ，但局面緊繃，還是要想一下。新北市長侯友宜說，目前熱區防疫 中心就是在實戰演練，防疫升級要等中央統籌下令，新北就能跟鄰近縣市建立區域聯防。

依據中央流行疫情指揮中心提升為四級警戒的標準，為本土病例快速增加（14天內每日確診超過100例以上），且一半以上找不到傳染鏈；對於雙北預計進行防疫四級警戒兵推演練，陳時中昨天說，「兵推下下棋，可做量能分配，不是壞事。」但篩檢量能要夠，才是目前當務之急。

依據中央流行疫情指揮中心提升為四級警戒後相關措施：

1.非必要不得外出，採購食物、醫療及必要之工作需求除外。

2.外出須全程佩戴口罩及保持社交距離。

3.家戶內也要保持社交距離或是戴口罩。

4.停止所有聚會活動。

5.除維生、秩序維持及必要性的醫療和公務之外，全面停班停課。

6.封鎖疫情嚴重的鄉政市區或縣市，管制人員出入，民眾留在家中不得外出。

5月11日起新增本土病例已破六千人，疫情自去年爆發至今累計78人死亡，已超越SARS時期的死亡人數73人。

台北市政府明天進行提升第四級警戒擴大管制的兵推演練，範圍包括商店停業、民眾限制外出、擴大交通管制，進行兵推；柯文哲說，演習分三個層面，一是找專家擬定計畫，再來是桌上演習，接著是實兵演習，北市去年辦過一次桌上演習，以前是紙上談兵，這次桌上演習，會把一年來累積的經驗和這兩周遇到的問題做精進計畫，做最壞打算、做最好的準備。

台北市去年四月針對封城「紙上兵推」，第一階段「準備階段」，情境包括社區大規模感染，屆時將開設各級應變中心；第二階段「執行管制」，限制大眾運輸搭乘，還有商家停業、公司居家辦公，學校停課。第三「撤除管制」階段，疫情漸獲控制，此時會逐步縮小管制規模。

柯文哲說，升四級演習這不是台北市單獨的事，桌上演習後再和中央、新北商量。侯友宜表示，新北去年已有過強化擴大管制升級推演，目前有十四個區都在升級實戰演練，未來會根據疫情滾動式升級，目前強化三級、再來預作升級的準備。

新北市政府去年曾擴大管制兵推演練，若真的封城，將採「高度管制、低度活動」方式，除警消、公務人員等必要管制人員，一般民眾禁足21天，須配合政策外出，同時全天候管制對外136座橋梁、重要道路和車站。

一般民眾每人每周可外出3次購買民生物資、外帶餐點，13歲以上民眾可以外出者，不能結伴，且要攜帶身分證，外出時間根據身分證號碼尾數分流；採購、工作及就醫需外出者要攜帶身分證或通行證，外出不得搭乘大眾交通運輸或計程車，且需依照管制時間外出以便分流，違反者將依傳染病防治法第70條處3000至1萬5000元台幣。

針對大眾交通運輸，公車將會減少25%班次，台鐵、高鐵是一般民眾不得搭乘，必要管制人員若需搭乘則需出示雙證件；一般民眾停車需求，除了收費停車場外，路邊停車也開放紅、黃線並暫停收費。