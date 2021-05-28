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陳建仁將接指揮中心職務？總統府駁斥：憑空捏造的謠言

記者蔡晉宇／台北報導
前副總統陳建仁。圖／本報系資料照
前副總統陳建仁。圖／本報系資料照

民進黨前立法委員郭正亮今天再政論節目表示，前副總統陳建仁將接任中央流行疫情指揮中心所謂「召集人」。總統府發言人張惇涵表示，這完全是無中生有，憑空捏造的謠言，嚴重悖離事實，總統府、行政院也未曾有郭正亮所稱討論。張惇涵說，既然自始沒有討論，更沒有後續的相關議題。

張惇涵說，依照「傳染病防治法」及「中央流行疫情指揮中心實施辦法」，指揮中心的組織是由「指揮官」統一指揮，並沒有「指揮中心召集人」這個職務：郭正亮擔任過三屆立委，應該熟稔相關法規，若聽聞此類無中生有的訊息，應該可以協助澄清。

張惇涵指出，在野黨及部分人士近日炒作撤換指揮官陳時中，是沒有必要的政治操作，政治語言對防疫也毫無幫助。陳時中跟在第一線打拚的防疫人員，依照專業進行疫情研判和防堵疫情；行政院長蘇貞昌統籌各部會協助防疫能量，以及推動紓困方案；蔡英文總統與國安團隊，從國安角度跟戰略視野，掌握並加速推進疫苗進度，並部署國內經濟、金融、國安面向的穩定措施，執政團隊各司其職、各有分工、互相協助，執政團隊上下同心協力，只有一個目標，就是克服這波又快又急的疫情挑戰。

張惇涵呼籲，國人要落實的防疫工作，是勤洗手、戴口罩、保持社交距離，尤其是明天起適逢週末，呼籲大家非必要、別出門，大家一起做好這些，才是對防疫有意義的事。張說，此時此刻，需要的是全民團結一致，落實防疫措施，最不需要的，就是這些干擾防疫工作的政治口水。

防疫 疫情 陳時中

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