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台灣國安局證實 一名人員近期確診 目前按規定隔離

記者王寓中、陳雨鑫、徐偉真／台北報導
台灣國安局。圖/翻攝Google Earth
台灣國安局。圖/翻攝Google Earth

台灣繼總統府員工後，負責總統維安的國安局也傳出有女員工確診，國安局今天表示，近期某位人員於居家辦公期間發現身體不適，經採檢後通報為陽性，目前按規定進行隔離。

據了解，該名女員工在5月20日之後為照顧家人居家辦公，但5月18日至5月19日，是在國安局大直訓練中心異地辦公，與特勤中心同營區，化學兵今天到大直進行消毒。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥稍早表示，並沒有掌握到國安局有人確診。

國安局表示，因應國內新冠肺炎疫情，配合指揮中心防疫政策，國安局自5月17日起啟動異地辦公，採取營區區隔、居家辦公、彈性上班之「分層、分流、分時」等防疫作為，並要求人員落實各項防疫措施，確保人員與工作場域安全。

國安局表示，近期某位人員於居家辦公期間發現身體不適，經採檢後通報為陽性，目前按規定進行隔離，與其接觸者已進行居家自我健康監測，期間國安局每天都和這位人員聯繫，關心並暸解健康狀況；另外確診者過去異地辦公所在辦公區域已進行全面環境清潔及消毒。

國安局表示，持續配合政府防疫政策及衛生機關疫調，掌握人員健康狀況，確保國家安全情報工作正常運作。

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