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柯文哲自救購新冠疫苗：不要政治操作

台灣新聞組／台北28日電
針對疫苗事件，台北市長柯文哲（左）向蔡總統喊話，「把人民的生命放在你的思考裡。」副市長黃珊珊（右）則對買疫苗變成政治問題，直說「真的很離譜」。(圖／台北市政府提供)
針對疫苗事件，台北市長柯文哲（左）向蔡總統喊話，「把人民的生命放在你的思考裡。」副市長黃珊珊（右）則對買疫苗變成政治問題，直說「真的很離譜」。(圖／台北市政府提供)

台北市長柯文哲日前向中央喊話，指「如果疫苗8月才到，會死傷慘重」、「如果被逼到沒有辦法，只好自謀生路」，透露不排除自購疫苗。副市長黃珊珊證實，市府正在不違法的前提下想辦法自購疫苗，「人命關天，第一線防疫人員和市民都等不了了」，北市府會送出申請，屆時就看中央准不准。

柯文哲也說，對於疫苗，他就是要求「不要意氣之爭，不要政治操作，不要意識形態，也不要為了面子，民眾生命才是第一重要考量」。柯向總統喊話，「把人民的生命放在你的思考裡。」

醫師出身的台南市前副市長顏純左也以民進黨員身分呼籲中央，現在擔心的不是民進黨能否執政，而是民眾還會有多少死傷、多少家庭失所，民眾的聲音是「疫苗只要能救命，不管來源由哪裡來」，當大家用生命跟時間、病毒競賽，希望指揮中心能聽到人民吶喊聲。

顏純左表示，希望政府趕快從國際進口合法的疫苗，讓民眾自由選擇，大家不會用自己的生命去開玩笑，就像流感疫苗有公費和自費，民眾可以自己選擇，不要限制得太嚴格。

黃珊珊說，這一年北市府被要求聽從中央指揮，對於疫苗中央一下說可透過藥商申請，要地方自己想辦法，現在又說統一採購，「如果早點說，我們早就可以自己做了吧。」她認為，「買疫苗在台灣竟變成政治問題，很離譜。」

國民黨台北市議會黨團昨聲明全力支持以北市府名義購買ＷＨＯ、美國或歐盟認證的疫苗，不應因意識形態作祟而延誤採購時機，盡速讓台北市民施打。

市府高層說，市府買疫苗的管道很多，包括「雙城論壇」姊妹市上海，但柯市長一來尊重中央統籌採購疫苗權責，安排疫苗冷鏈、合理分配疫苗等事宜由中央來做也比較適當；二來是擔心市府若出手，難免要與ＢＮＴ疫苗總代理上海復星扯上關係，又要被抹紅，如此就會政治化，但如今柯已下令安排自行採購疫苗事宜。

柯陣營人士認為，團結最有力，如果侯友宜願與柯文哲一起登高一呼，加入自購行列，中央就不會等閒視之。侯友宜表示，這段時間有很多外國藥商來接洽，每個藥商資訊都讓中央知道，買疫苗一定是中央跟地方合作，市府追求的是「疫苗要快、要夠、品質要好」。

顏純左說，政府不要只喊「同島一命」，現在老百姓的命和總統有一樣嗎？應該有足夠的疫苗讓民眾選擇施打，才是同島一命，現在疫苗施打有優先順序，怎會是同島一命。

27日台灣死亡13例，破單日新高，顏純左說，北部醫療量能不足，將病人移到台中、彰化，憂心擴散，若延燒到八月底，南部難保不會成為今日雙北。

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