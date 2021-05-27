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日本擬提供AZ疫苗給台灣 盼6月供貨

記者蔡佩芳／台北報導
國內疫情升溫，疫苗不足成為台灣防疫困境。(聯合報系資料照片)
國內疫情升溫，疫苗不足成為台灣防疫困境。(聯合報系資料照片)

日媒產經新聞報導，台灣新冠疫情升溫，取得疫苗成為急迫課題。日本政府基於過去台日在大規模災害時曾互相援助，判斷此時緊急支援實屬必要，正研議提供日本所取得的部分AZ疫苗給台灣。此事已經透過多名日本政府官員與自民黨人士得到證實。由於日方已經向其他廠牌採購足夠日本國民接種的疫苗數量，此舉不影響日本國內接種計畫。

據產經新聞報導，日本政府可能透過COVAX的框架向台灣提供疫苗，將在了解台灣方面有關所需供應量和交貨時間等資訊後，進一步規畫。以最快下個月供貨作為目標。

報導指出，台日之間長期相互援助。包括在2011年東日本大地震時，台灣對日捐款超過200億日圓；去年4月，日本疫情升溫導致口罩短缺時，台灣也曾贈送200萬個醫用口罩；日方則在2016年南台灣地震捐助100萬美元，2018年花蓮地震，派出專家團隊前往協助搜救。

日媒每日新聞則提到，台灣因疫苗採購受阻與中國再起摩擦，日方提供疫苗，似乎也有對抗中國的意涵。

相關報導都提到，蔡英文總統在26日公開指出因中方介入，造成台灣與德國BioNTech採購該公司與美國輝瑞共同開發的輝瑞疫苗遲遲無法簽約。台灣雖然也與阿斯利康採購AZ疫苗、與美國採購莫德納疫苗，但因疫苗數量不足，無法大規模接種，造成疫情的急速升溫。

日本政府向輝瑞採購1億9400萬劑，將在今年內出貨；莫德納9月底前也將到貨5000萬劑，兩者合計2.4億劑，相當於日本16歲以上民眾接種兩劑的數量。另一方面，日方採購1億2000萬劑AZ疫苗，也將在今年內陸續供貨，但因為歐洲傳出多起接種後血栓的罕見副作用，日本政府目前仍未將AZ疫苗列入公費接種使用對象。由於疫苗存在效期問題，日本政府正在研議疫苗的使用方式。

每日新聞提到，由於日本政府與阿斯利康公司採購AZ疫苗合約中載明，接種後若對健康產生不良影響，由日本政府負擔賠償責任；日本政府若向台灣提供疫苗，責任歸屬成為必須釐清的課題。

據日本媒體近期報導，日本政府也考慮透過世界衛生組織（WHO）的西太平洋區域辦事處（負責37個國家/地區），向太平洋島國提供AZ疫苗；或透過COVAX提供給全球有需求的發展中國家。

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