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台新冠飆破5000例 確診、死亡雙創新高

記者楊雅棠、邱宜君、蕭羽耘、謝承恩／台北報導
台大醫院院長吳明賢疾呼院內新冠病患滿載，改裝小兒加護病房收治成人仍不敷使用，27日上午仍有重症病患送進急診，醫護緊急搶救。記者林俊良／攝影
台大醫院院長吳明賢疾呼院內新冠病患滿載，改裝小兒加護病房收治成人仍不敷使用，27日上午仍有重症病患送進急診，醫護緊急搶救。記者林俊良／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例破5千，27日確診數與死亡數分別創新高。指揮中心指揮官陳時中表示，27日新增401例本土個案、校正回歸本土個案266例，總計667例，其中首見人瑞感染；新增死亡13例，最年輕為40多歲女性，因曾接觸確診個案染疫，住在防疫旅館6天後病逝。

15萬劑莫德納疫苗28日抵台

連日病例激增，27日傍晚陳時中宣布有15萬劑莫德納疫苗由華航載運，凌晨自盧森堡起飛，預計28日下午3時50分抵達桃園國際機場，將於兩周內完成檢驗封緘，優先提供第一線醫護人員。陳時中並透露，預計6月將再有200萬劑疫苗抵台，包括莫德納疫苗和AZ疫苗。

近日死亡案例一直增加，陳時中表示，整體染疫年齡層高，風險較大，如今死亡40多人，死亡率約為1%，並未明顯增高。他同時表示，每天都會整理病例資料，但未來除非有特殊案例，才會逐一在直播記者會報告。經校正回歸後，目前病例數以5月17、19日為高峰，但確診個案上升速度並未減緩，需再作觀察。

萬華高風險族群健保卡註記

指揮中心27日也證實，已針對「萬華高風險族群」進行健保卡註記。陳時中強調，註記非常嚴謹，目前全台只有萬華必須被註記。副指揮官陳宗彥則說，此舉為保護醫護及民眾健康，這跟過去曾赴國外旅遊被註記一樣，主要提醒醫療院所，讓民眾就醫時，醫師可以做出更好的判斷，是防疫重要的一環。

醫療量能持續緊繃，指揮中心公布確診者解除隔離治療新條件，無症狀、輕症者同時符合，退燒至少1天且症狀緩解，距發病日已達10日者，無須採檢即可解隔離，並由衛生單位開立居家隔離通知書，7天居家隔離。

隔離治療個案，符合退燒至少1天且症狀緩解，距發病日已達10天者，一次呼吸道檢體，PCR陰性或Ct值大於等於30，即可解隔離，並由衛生單位開立自主健康管理通知書，進行7天自主健康管理。

27日新增401例本土病例，其中190例男性，211例女性，介於未滿5歲至100多歲，發病日是今年4月26日至5月26日；以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。校正回歸個案266例，140例男性、126例女性，介於未滿5歲至90多歲，發病日是5月15日至5月26日。

陳時中 疫苗 校正回歸

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