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首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

拜登追查新冠起源 臉書：不再刪病毒人造相關訊息

台立委：日本媒體明將釋出送台灣疫苗訊息

記者李承穎／台北報導
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，首批15萬劑莫德納疫苗將於28日抵台。 (美聯社)
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，首批15萬劑莫德納疫苗將於28日抵台。 (美聯社)

首批15萬劑莫德納疫苗將抵台，民進黨立委郭國文則透露，他接到消息，明天日本媒體會有日本疫苗考慮贈送台灣的相關訊息，在台日友好下，台灣向日方開口，日方應該會同意。

郭國文指出，國內正面臨醫療量能與疫苗接續不足的困境，大家都在找尋疫苗的此時，今天下午就已建議中央「趕緊向台灣的友邦日本協議，爭取購買1.2億的AZ疫苗」，之後便接到友人消息日方會考慮送台灣疫苗的消息。

郭國文說，日本有1.2億AZ疫苗，但接受度不高，放著沒有打，但台灣對AZ疫苗接受度高，沒有疑慮，日方也釋出訊息會賣給其他國家，日方日前也聲明讓台灣加入WHA，台日友好下，向日方開口應該會同意。

郭國文說，日本厚生勞動省已在21日正式批准 莫德納及 AZ疫苗，並已展開大規模疫苗接種作業。且就在近日，是1979年美台斷交以來的台美日關係重大突破。美國代理駐日大使楊舟前往拜訪了台駐日代表謝長廷。此舉受到日本媒體的重視，代表拜登政府非常了解「台灣的重要性」。

郭國文呼藉，中央流行疫情指揮官陳時中在「美日台關係最佳」的此時，對日本有「餘裕」且暫不施打的這1.2億的AZ疫苗協議買起來，台灣此刻正需要友邦的緊急支援，來減緩緊崩的醫院量能，「趕快向友好的日本爭取購買！」

疫苗 台灣 日本

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首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

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