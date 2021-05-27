台大院長與前線醫同籲：急重症分流、床位透明刻不容緩

疫情持續延燒，台大醫院醫療量能出現滿載不足，台大醫院院長吳明疾呼籲，院內新冠病患已經超量，就算改裝小兒加護病房ICU來收治成人，仍不敷使用，上午仍有重症病人送進急診，醫護緊急搶救。記者林俊良／攝影

台大醫院院長吳明賢26日發表求救信之後，引發各界關注雙北醫院醫療困境。吳明賢27日上午接受媒體採訪時進一步闡述，目前雙北大醫院都面臨三大迫切問題要解決，包括重症加護空間需多調度、救護車床位資訊應透明、要求急診加設篩檢 站破壞輕重症分流。吳明賢表示，27日上午已在衛福部召開之應變會議，除討論兩人一室收治的感控原則，也已提出這些問題，相信中央會有所規畫。

吳明賢表示，目前還有130多名確診者在台大住院，其中26人需呼吸器，等於台灣 所有需要呼吸器的一百多名重症病人，台大就收治四分之一。為了生出加護病房以及相對應的重症加護人力，因此台大「很努力、很努力」，甚至連夜清出小兒加護病房，為了讓兩位重症病人不要繼續滯留在急診，因為這對急診人員「實在是太危險」；今天又清出一個外科病房，收治輕症確診者。

然而，病人還是繼續湧來。吳明賢表示，台大醫院在重災區，救護車載萬華重症病人，到處問不到床，最後就往台大送，急診常看到病人處處碰壁又狀況危急，只好收下來。吳明賢表示，重症加護病房不一定要負壓，只要有整區專責的加護病房和人力，也能收治。

「希望中央明確說清楚，重症不一定要收在負壓隔離，」一位在北市醫學中心防疫前線的Ｗ醫師表示，現在「最卡關」的重症收治，迫切需要的就是「專責加護病房」。專責加護病房只要能符合空調獨立、整層空間、人員適當防護等條件，就算沒有負壓也可收治重症，大幅舒緩急診的壓力。

吳明賢表示，他已向衛福部反應「床位資訊不透明」的問題，因為北市篩檢量大，找出很多重症病患，救護車在台北、新北到處跑，找不到病房，各大醫院的「加護病房主任都在哀嚎。」

Ｗ醫師說，現在居家檢疫或在檢疫旅館 的民眾如果不舒服，理論上會由1922或衛生局疾管科聯絡派遣中心（EOC）派救護車送醫，但是上述三者都無法看得到醫院即時空床數。醫院回覆EOC無法收，救護車只得一家一家的輪流送，急診醫師要幫病人轉院，就算忙翻了也只能自己一家一家打電話問。Ｗ呼籲，中央應該要建置單一窗口、要各醫院即時上傳最新資訊，讓EOC、1922、衛政人員、醫院都可看到透明的資訊。

有關北市府要求急救責任醫院都要設立篩檢站，吳明賢認為，其實不適合，在加拿大或北美，篩檢都在社區進行，以免破壞輕重症分流，恐會導致急診量能癱瘓、醫療系統緊繃。「畢竟除了新冠肺炎之外，還有其他人在生病，」吳明賢說，癌症病人、需要緊急手術的病人，也需要住院，現在就是努力尋求平衡。

「可以在醫院門診規劃篩檢區，但拜託不要用急重症資源去篩檢！」Ｗ醫師語重心長表示，急重症的分流是刻不容緩，集中檢疫所或檢疫旅館當中，也有確診者病情變化很快，需要能更順暢、更即時轉送醫院，「死掉不知道多久，全身僵硬才送來醫院，我自己就遇過兩、三個，一定還有更多。」

如果確診重症慢慢增多到專責加護病房也不夠怎麼辦？吳明賢說，重症加護不是有空間、有重症生理監視設備就能做，更重要的是需要有經過相當時間訓練的專業人力，所以現在中央啟動北患南送、中送，都是正確的決策。

人力非常關鍵，吳明賢舉例說，醫院內有人感染，就有人被隔離，比如現在一名清潔人員確診，整組被隔離之下，部分區域清潔外包人員也沒了，「連院長室旁邊的廁所都只能自己掃。」因此在人力調配、空間運用上，都一定要更注重「輕重症分流」並且貫徹感控原則，才能保存醫療量能。

吳明賢舉例說，像這兩天各界討論的兩人一室，為了減少可能的糾紛或感控疑慮，目前是研議優先收治同一家戶群聚的家人，比如媽媽和小孩，而且還要病程相近的，不會把一個快好了、一個剛感染。醫療人員要不斷因應各項變化，非常辛苦，吳明賢呼籲中央要拿出一套獎勵辦法；即便中央沒有獎勵，吳明賢說，台大一定會自行獎勵同仁。