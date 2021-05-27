染疫奶奶隔離樂觀「沒住過這麼好飯店…」2天就病故

一名網友的奶奶因染疫住進北市加強版防疫旅館，不到兩天就過世。 （本報系資料照片／記者曾原信攝影）

台新冠肺炎疫情 正處於高峰期，已連5天有確診者病故，26日新增11死，更寫下疫情以來新高。一名網友的奶奶確診3天就過世，她難過地寫下這段經歷，並沉痛地提醒大家，「沒事不要出門，出門要戴口罩 」。

一名家住萬華的女網友在網路論壇「Dcard」發文寫道，67歲的奶奶患有慢性病，與叔叔和哥哥住在8樓，她與媽媽則住6樓，兩家人在疫情爆發後都未碰面。由於他們所住的大廈中有人確診，奶奶每天都幫忙巡邏，也會在管理室跟鄰居聊天，雖然都戴著口罩仍不幸染疫。

發文網友表示，奶奶5月20日早上發燒，去醫院篩檢後，醫師認為身體無大礙請奶奶返家，晚上就通知確診。第二天衛生局來電說，輕症目前只能送往中部隔離，但他們因該隔離所沒有配置醫護而拒絕，直到22日台北市有大型飯店投入加強版防疫 旅館，奶奶才入住。

「我從來沒有住過這麼好的飯店。」女網友回憶道，當天晚上打電話給奶奶，要她記得吃藥、多喝水、多走動，好快點退燒，奶奶不但很開心地回應，還叮嚀「好啦，妳最乖，要樂觀一點，奶奶會趕快回去」，然而隔天卻開始出現症狀。

23日晚上發文者打電話過去時，奶奶說自己全身無力、一直咳嗽，但婉拒孫女通知醫護，說醫護隔天就會過去了。女網友雖擔心，也只能勸她早點睡，強調若持續不舒服要快點找醫生，不料這成為他們最後一次通話。

24日早上網友的叔叔打電話都沒人接，聯絡飯店後前往查看，才發現奶奶已無心跳，叔叔跟哥哥接獲通知趕往飯店，被現場的衛生局人員擋住。由於遺體在飯店裡就被裝入屍袋，由殯葬業者直接開車接走，當晚就火化，因此家屬無法送她最後一程。

發文者感嘆地說，她了解目前醫療緊繃，並非想責怪任何人，但還是希望政府能制定相關政策，讓家屬就算遠遠的，也至少能見到亡者最後一面。

感受到其心痛的網友紛紛送上安慰，「感覺妳奶奶是個很開朗樂觀的人，她一定不希望妳再那麼難過」、「明明前一天還好好的說過話，隔天就永遠再也見不到這個人真的很痛」、「請節哀，拜託大家好好做好防疫工作，保護自己也保護他人」。

也有了解流程的人指出，畢竟是傳染病，即使站遠遠送別仍有風險，衛生局人員是為了保護家屬才會擋住他們。至於遺體裝入屍袋與火化時間，都必須照著規定走，並非不通情達理，全副武裝的殯葬業者也跟醫護一樣，在運送遺體的過程中都是被防護衣悶到全身溼透。