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雙北防疫苦戰 新冠病患滿載、無法再收…台大醫院呼救

記者邱宜君、謝承恩、王昭月、趙容萱／綜合報導
台北市長柯文哲（中）前日到台北市國泰、馬偕、新光醫院了解病房擴充與整備狀況。（圖：台北市政府提供）
台北市長柯文哲（中）前日到台北市國泰、馬偕、新光醫院了解病房擴充與整備狀況。（圖：台北市政府提供）

雙北醫療量能緊繃，加護病床滿床，醫院負擔沉重，連台大醫院也吃不消，院長吳明賢昨在臉書貼文「Hospitals Need Help」，發出求救，他表示，這波新冠病患人數實在太多，且重症比率偏高，台大加護病房都快被塞滿，向消防局說明院內情況，已經超量，無法再收，但仍有救護車持續送來插管、須住 ICU的重症患者。

吳明賢表示，希望指揮中心重視這波大量重症病患，提出辦法解決收治問題。

儘管指揮中心積極擴充ＩＣＵ病床、加強版集中檢疫所及防疫旅館，但台北市立聯合醫院和平院區急診科主任郭鐘太說，「現在病床就是不夠用，想轉床也轉不出去！」指揮中心相關擴增計畫，對醫療量能匱乏，仍緩不濟急，預估和平院區約一個月就會飽和，撐不下去。

郭鐘太說，和平院區為台北市專責醫院，專門收治輕度及中度的新冠肺炎患者，如果病情惡化，變成重度，院內呼吸器、氧氣設備不敷使用，必須轉至台大醫院，但現在連台大也爆滿，連轉床都得排隊。

已在急診室忙十四天，沒能回家的郭鐘太坦言，「聯合醫院系統已無法將雙北醫療量能承擔下來，需要醫學中心支援。」希望每日確診案例不要暴增至五、六百例，專責醫院量能如太緊繃，後續恐有崩盤風險。

新北市衛生局長陳潤秋表示，病床吃緊，負壓隔離僅剩七床，其中ＩＣＵ病床只剩一床。第一線醫療人員憂心，全台醫療量能調度不及，「很多醫師都在苦戰當中，最怕三級警戒之前的重症者還沒消化完，持續湧入醫院中。」

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰表示，近日確診數激增，雙北各大醫院病床幾乎都滿的狀態，林口長庚醫院也收治不少來自雙北地區的確診病患，各大醫學中心均在備戰狀態中。

新冠肺炎病患塞爆雙北醫院，有家住台北的罹癌民眾因無法如期開刀，自力救濟南下求醫，這類狀況在高雄榮總、高雄長庚等大型醫學中心都不少見。但醫院表示，不是病患來就能收治，除須先做PCR確認為陰性，且要是可能危及生命的急刀，非急刀則暫緩。

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