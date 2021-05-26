我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登給90天要情報單位複查新冠起源 美促中加入

加州聖荷西槍案8死 槍手家同時發生火警

台增633例確診 馬祖也出現案例

記者楊雅棠、邱宜君、蕭羽耘、謝承恩／台北報導
台灣正面臨嚴峻的新冠肺炎疫情，在26日「超級血月」的美麗身影下，映照著高雄85大樓樓面所打燈出來的「加油、平安」字樣，讓不少民眾連日來的高壓防疫心情，暫時獲得正向平靜的片刻。記者劉學聖／攝影
台灣正面臨嚴峻的新冠肺炎疫情，在26日「超級血月」的美麗身影下，映照著高雄85大樓樓面所打燈出來的「加油、平安」字樣，讓不少民眾連日來的高壓防疫心情，暫時獲得正向平靜的片刻。記者劉學聖／攝影

新冠肺炎疫情持續嚴峻，26日新增633例本土個案，其中11例死亡創單日新高，離島馬祖也出現確診個案。

5大防疫 未戴口罩開罰

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布5大加強防疫措施，即日起民眾外出未戴口罩逕予開罰，餐飲一律外帶，結婚不宴客，喪禮不公祭，宗教場所不開放。

26日公布的個案為302例新增及331例校正回歸，本波疫情於5月11日爆發以來，短短16天已累積4822例。近日平均每日新增5、600名確診者，雙北各醫院一床難求，指揮中心啟動「北患南送」機制，徵調全國醫學中心級醫院釋出1/10急性病床作為專責隔離病房，分擔雙北醫療量能。

陳時中表示，疫情並無急速惡化，只是醫療非常緊張，但絕對沒有崩潰，大家還在積極備戰，「醫療量能是同島一命，輕症解隔留在家中將會成常態」。

和平院區 呼吸器快不夠

儘管指揮中心積極擴充ICU病床、加強版集中檢疫所及防疫旅館，但台北市立聯合醫院和平院區急診科主任郭鐘太說，「現在病床就是不夠用，想轉床也轉不出去。」和平院區雖為專責醫院，但預估頂多撐1個月；現在醫院內的呼吸器、氧氣設備已經快不夠用，重症患者必須轉至台大，但台大也滿床，連轉院都得排隊。

台大醫院 院長臉書呼救

台大醫院院長吳明賢也在臉書呼救，指台大收治新冠病患已經超量，甚至把小兒加護病房改裝仍不敷使用；指揮中心應提出辦法解決收治問題，「這樣下去會很慘，不希望步上SARS後塵」。

年長者居家隔離猝死案屢見不鮮，甚有身體氧氣濃度下降卻沒感受任何異常的「快樂缺氧」狀況，導致突發昏厥而難以救回，指揮中心將針對居家隔離及快篩陽性者訂定指引，包括如何偵測潛藏症狀及測量血氧頻率。

楊志良：施打率須逾3成

胸腔重症醫師蘇一峰在指揮中心記者會後臉書貼文：「死亡人數愈來愈多，醫療崩壞漸漸現形，不是唱衰，這次真的慘了……」。前衛生署長楊志良也表示，疫苗施打率必須超過3成才能有效控制疫情，「台灣人現在要有個認知，我們不可能回到以前生活了」。

連江縣出現首例個案，指揮中心前天已同意金門、澎湖、連江3離島在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，不得強迫。

疫情 防疫 臉書

上一則

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

下一則

蔡英文：疫苗須中央統籌 已購近3000萬劑

延伸閱讀

柯文哲曝北市疫苗剩兩瓶 陳時中：市府物資掌控要更好

柯文哲曝北市疫苗剩兩瓶 陳時中：市府物資掌控要更好
上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣

上海復星有意贈輝瑞 陳時中：中國沒在打的 我們有興趣
三級警戒延長 雙北急診爆滿…病床擠滿、患者躺走廊

三級警戒延長 雙北急診爆滿…病床擠滿、患者躺走廊

新聞眼╱要什麼沒什麼 陳時中別急甩鍋 先檢討自己

新聞眼╱要什麼沒什麼 陳時中別急甩鍋 先檢討自己

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34
台灣疫情升溫，夜市一家服飾店業者將店門口假人模特兒也戴上口罩。(中央社)

紐時：台疫情令人憂 「封鎖疫情熱區」呼聲起

2021-05-20 20:18
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
德州網紅遭裸身棄屍 專家:凶嫌煙滅DNA手法

德州網紅遭裸身棄屍 專家:凶嫌煙滅DNA手法
洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子
哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉