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網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

記者邱瓊玉／台北報導
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

台灣疫情持續延燒，不過卻面臨疫苗不足的窘境，包括南投縣、花蓮縣等縣市，都有意自行購買疫苗，如今傳出台灣有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，搭乘長榮航空，行程還可到拉斯維加斯、洛杉磯遊玩，回台後再居住防疫旅館，21天的行程，不含防疫旅館費用，全部行程要價新台幣35萬1902元（約1萬2660美元）。

中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽表示，受到疫情影響，觀光局去年要求旅行社不可以招攬出國，這道「出國禁令」還在，若有任何旅行社組團出國，是會被開罰的；且根據醫事法，旅行社也不可以招攬醫療行為，組團出國打疫苗顯然是違法的。

李奇嶽說，這消息來歷不明，不曉得是誰發出來的，只能說「很有創意」，但於法不符。

根據網路流傳的疫苗團報價，7月23日出發，24日施打第一劑，8月7日抵達拉斯維加斯，8月14日回洛杉磯，19日打第二劑，22日採檢，24日抵台隔離14天，9月9日出關，在美期間除了施打疫苗外，還可以到如迪士尼樂園、環球影城、比佛利山莊購物、星光大道、洛杉磯天文台、大峽谷國家公園、胡佛水壩等知名景點遊玩，不含台灣防疫旅館，兩人一間，報價每人團費35萬1902，外加服務費7萬元。

不過儘管品保協會強調組團出國打疫苗違法，也有業者透露，確實有規模較小，專做美國旅遊的旅行社「躍躍欲試」，甚至還有規模較大的旅行社也在探尋，想了解疫苗團的可能性，僅管30幾萬「團費」不便宜，但台灣疫情嚴峻，應該還是有市場需求，尤其現在美國紐約、加州機場一落地，就提供免費疫苗施打，確實吸引一些常往返美國的民眾「飛一趟」出國打疫苗。

旅行社業者也說，僅管旅行社組團出國違法，但其實還是有些散客市場的漏洞可以鑽。

不過有業者認為，儘管打疫苗可以比較安心，但機上染疫情況也不少，況且海外被感染的醫療負擔更重，這不是飛一趟35萬元就可以解決的，感覺還是待在台灣比較安全。

交通部觀光局表示，為配合指揮中心對國際疫情發展研判及邊境風險管制等防疫措施，去年3月19日公告暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，在禁令未解除前，旅行社不得組團赴國外旅遊，違者將依發展觀光條例第55條第1項第2款規定，得處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；情節重大者，得廢止其營業執照。呼籲旅行業者配合政府政策並遵守相關規定，以免受罰。

疫苗 台灣 疫情

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