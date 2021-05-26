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台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

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台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

記者楊雅棠、邱宜君、蕭羽耘、謝承恩／台北26日電
中央流行疫情指揮中心5月26日14時記者會出席名單第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）
中央流行疫情指揮中心5月26日14時記者會出席名單第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

新冠肺炎本土疫情自5月15日雙北升為警戒三級以來，確診者已破四千例。今又新增633例本土個案，分別為302例本土及校正回歸本土個案331例個案。確診個案則暴增到11例死亡。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布台新增304例新冠肺炎確定病例，分別為302例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案331例，總計635例。

今日新增之302例本土病例，為158例男性，144例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月8日至5月25日；個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例，桃園市21例，基隆市13例，台中市9例，新竹縣4例，屏東縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例，花蓮縣、嘉義市、臺東縣及連江縣各1例。校正回歸個案331例中，為160例男性、171例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月25日；個案分布以台北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及台中市各2例，苗栗縣1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關209例、茶藝館相關35例、某社團相關3例、其他已知感染源170例、關聯不明122例、疫調中94例。相關疫情調查持續進行中。

新增11例死亡個案（案2865、2877、3305、3213、3980、4273、4373、4666、4984、5098、5869）中，為9男2女，年齡介於50多歲至70多歲。發病日/採檢日介於5月7日至5月25日，確診日介於5月21日至5月26日，死亡日介於5月23日至5月25日。死亡個案中7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。

新增2例境外移入病例中，案5646為中國籍20多歲男性，5月1日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於防疫旅館居家檢疫，在台期間並無症狀，自主健康管理期滿後於5月24日自費採檢，於今日確診。案5891為台籍50多歲男性，5月5日於印度出現症狀並檢驗陽性，5月14日以緊急醫療包機自印度返臺，入境時PCR採檢陰性、抗體陽性，入境後入院治療，期間再次採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前台累計6091例確診，分別為1120例境外移入，4,918例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另14例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中46例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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