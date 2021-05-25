台駐美代表蕭美琴 推文感謝布林肯 挺台加入抗疫行列

中華民國駐美代表蕭美琴推文，感謝美國國務卿布林肯與美國各地大使館，支持台灣加入對抗新冠肺炎行列。(取自蕭美琴推特)

台灣 無緣參與今年舉辦的世界衛生大會（WHA），不過美國 對於支持台灣以觀察員身分參與WHA仍表達支持，美國駐澳洲大使館推特轉發代辦高德曼（Michael Goldman）在當地媒體的投書，中華民國駐美代表蕭美琴25日推文表示，感謝國務卿布林肯（Antony Blinken）與全球各地的美國大使館共同倡議，讓台灣加入對抗新冠肺炎的行列。

此外，中華民國駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處25日發布新聞稿表示，今年2月到5月間，美國東南6州（阿拉巴馬州 、喬治亞州、肯塔基州、南卡羅萊納州、北卡羅萊納州及田納西州）的參、眾議會分別通過共11項友台決議與聲明案。

這11項決議案及聲明案的內容包括，感謝台灣在疫情期間致贈數十萬片醫療用及N95口罩等物資，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）等。

亞特蘭大經文處表示，南卡羅萊納州眾議會通過一項抗中威脅決議案，由該州眾議員Robert May III發起，譴責中國大陸侵犯台灣航空識別區、壓迫香港民主及新疆人權，並讚揚台灣民主、自由、法治及人權等價值。

亞特蘭大經文處表示，這些議案都獲得跨黨派支持，由各州參眾議會一致通過，顯示美國東南地區已凝聚一股挺台力量，其中有3項議案是由阿拉巴馬州眾議長Mac McCutcheon、肯塔基州參議長Robert Stivers，及北卡羅萊納州參議會代議長Phil Berger主導提案，實屬難得。