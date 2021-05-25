蔡總統：疫苗陸續到位 8月底目標1000萬劑

蔡英文總統。聯合報系資料照片

總統蔡英文今天表示，疫苗 是對抗疫情 的重要武器，正陸續到位中，6月外購疫苗預計到貨200萬劑，再加上台灣 國產疫苗，目標8月底台灣會達到1000萬劑疫苗，接著還會有更多。

總統蔡英文晚間在臉書發文表示，防疫必須堅持下去，疫苗是對抗疫情的重要武器，正陸續到位中。不論是外購還是台灣國產疫苗，有任何的進度，她都會第一時間掌握，目前也確實都在進度上，請大家放心。

台灣全國三級警戒延長到6月14日，蔡總統說，5月19日全國進入第三級警戒以來，雖然疫情趨勢沒有急遽惡化，但專家建議社區管理不能放鬆，必須持續控制疫情。

總統表示，指揮中心已經宣布將三級警戒延長到6月14日，全國各級學校、公私立幼兒園的停止到校上課，也將同步延長。相關配套措施，例如防疫照顧假、對弱勢學生的協助等，都會一併延長。

蔡總統說，學生改成在家學習，難免造成一些不便，她要謝謝辛苦兼顧工作和家庭的家長，謝謝支持員工的雇主，謝謝每一位努力適應線上教學的老師。現階段，孩子的健康是最優先的考量，拜託大家互相體諒和協助。

總統表示，今天中央疫情指揮中心記者會的最後，很多人都看到指揮官陳時中談到染疫的警察，第一線人員全力投入防疫，在執勤中染疫，實在令人不捨。

蔡總統說，疫情期間，無論是醫護、醫檢師，或警消、國軍、衛政、民政單位等防疫人員，每個人的勤務都很繁重。拜託大家：少出門、戴口罩、勤洗手、不群聚，這些再三強調的防疫措施，就是減少前線人員勤務的關鍵。一定要聽從指揮中心的指引，從自己做起，陪台灣度過這一關。