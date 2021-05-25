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急診爆、病床滿、患者躺走廊 醫護爆北市聯醫現況

記者胡瑞玲／台北報導
示意圖。(本報系資料照)
示意圖。(本報系資料照)

台灣本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲向北市區域級以上醫院徵收病床，要求急診床位數以十分之一為目標，以安置大量確診者，但北市聯醫工會表示，「醫療崩壞在即，基層醫護真的已經不知如何是好」，面對大量病患，只能告知，「我知道你很喘，但現在沒有重症呼吸器的床位」，指出目前北市聯醫實際狀況，其實是急診爆、床位滿、中央匡列接觸者速度太慢、院內感染資訊不明。

北市聯醫工會臉書表示，確診者不斷增加，政府一直強調醫量能足夠，但實際狀況其實是急診塞爆，急診發燒篩檢站雙人病房塞6名確診病患，外加陪病家屬，還有許多病患躺在走廊；負壓隔離及專責病床已滿，雖然已快速將一般病房改成專責病房，但裝設未完成，沒有單獨隔間、沒有空調獨立，只有看不到盡頭的病人潮。

面對源源不絕的病患，醫護人員只能告訴病人，「等等看或許有病房」、「對不起我們真的沒有床位了」、「醫生等等就來了」、「我知道你很喘，但現在沒有重症呼吸器的床」，北市聯醫工會表示，「我們真的已不堪負荷，無法收治更多病患」。

北市聯醫工會說，硬收、超收病患會造成第一線醫療過載，不僅無法給病患所需醫療，醫護人員也有過勞或染疫的危機，進一步造成整體醫療崩壞，「不是醫護不願扛起台灣，而是北市聯醫真的飽和，在人力、設備沒到位情況下被推上第一線，我們也很害怕」。

北市聯醫工會也指出，確診者不斷增加，原則上是由地方政府做疫調、中央指揮中心匡列名單，但確診人數太多，中央及地方都來不及消化，導致有護理師得知照顧的病患確診，卻在7天後才收到通知，被列為匡列接觸者，擔憂這期間早已傳染給家人，更成為防疫破口。

另外，院內感染資訊透明，才能打破謠言及恐慌，但北市聯醫院內嚴重資訊不透明，連自己照顧的病患確診，或是隔壁同事確診等情況都不知道，主管未善盡責任告知，還要同事私下關心才知道有員工確診；此外，急診需要大量人力，但院方卻請訓練不足的醫護前來支援，最後仍淪為無效人力。

北市聯醫工會表示，儘管院方已與工會建立溝通管道，但仍有很多問題並非只靠北市聯醫院方就能解決，針對匡列速度部分，建議地方衛生局及中央指揮中心建立管道，即時向醫院反映現況；院內感染部分，也希望院方能讓接觸過確診病患的醫護知情，以利員工自我保護。

對於，「支援的人力調度與教育訓練」問題，工會也建議聯醫各院區比照仁愛院區，急診與快篩站做出空間、人力、業務的分隔，減輕急診醫護人員壓力；除上述問題，其實還有警消醫護加油棧住宿問題。

工會表示，醫護人員都堅守崗位，盼院方、政府能讓他們無後顧之憂，專注貢獻專業，也盼長期低薪、人力不足、環境惡劣、高離職率問題能被重視及解決，畢竟因過去長期漠視，導致現在須深刻檢討，充足人力、健全醫療體系及勞動環境，才是最好的超前部署。

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