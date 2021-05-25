調查：台積電蟬聯全球第3大半導體廠 聯發科躍居第10

台電晚間又無預警分區停電，南科台積電暫未受波及。圖／本報系資料照片

研調機構IC Insights統計，英特爾（Intel）第1季營收 186.76億美元，穩居全球半導體龍頭。台積電 排第3位，名次不變，聯發科則躍居第10位，排名較去年同期往前推進6名。

IC Insights統計，全球前15大半導體廠今年第1季半導體營收共1018.63億美元，年增21%；其中，有8家廠商總部位於美國，韓國、台灣 及歐洲各有2家，日本則有1家。

前5大半導體廠排名維持不變，IC Insights指出，英特爾第1季營收186.76億美元，穩居龍頭寶座。三星（Samsung）半導體營收170.72億美元，位居第2。

台積電第1季營收129.11億美元，排名第3，是全球最大的純晶圓代工廠。SK海力士（Hynix）營收76.28億美元，為第4大半導體廠。美光（Micron）營收65.8億美元，居第5位。

高通（Qualcomm）第1季營收62.81億美元，超越博通（Broadcom）的48.4億美元，躍居第6大半導體廠，為全球最大IC設計廠；博通則落居第7名。

輝達（NVIDIA）營收46.3億美元，超越德儀（TI）的40.28億美元，排名往前推進1名，至第8位；德儀則落居第9位。

聯發科在5G手機晶片出貨持續成漲帶動下，第1季營收達38.49億美元，一舉超越英飛凌（Infineon）、意法半導體（ST）等廠商，躍居全球第10大半導體廠，排名較去年同期的第16位，往前推進6名。