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陳時中哽咽斥責不戴口罩害警染疫 民團提醒：勿獵巫

記者邱宜君／台北報導
新冠肺炎社區疫情延燒不止，確診者遍及各行各業，包括警政人員。(本報系資料照片)
新冠肺炎社區疫情延燒不止，確診者遍及各行各業，包括警政人員。(本報系資料照片)

新冠肺炎社區疫情延燒不止，確診者遍及各行各業，包括警政人員。台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此格外感慨，今哽咽斥責偷營業的八大行業、不戴口罩的民眾，是導致警政染疫的禍首。台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿提醒，現在不是獵巫的時候，希望社會大眾勿用找替罪羊的眼光看待他人，與其捕捉公眾場合有人不戴口罩的畫面、上網公審，不如給他一個口罩，或觀察對方是否需要協助。

陳時中今在記者會結束前有感而發，拿起麥克風說，從疫情開始，一有問題就要趕快請警政協助，失聯也是警政、八大行業也是警察，痛批口罩不戴也是警察抓，導致警察染疫風險非常高，都是因為有人沒有好好做事，加重了社會的負擔，這些人應該要檢討。

李盈姿表示，近來媒體及社群捕捉到公眾場合不戴口罩的畫面，但有些無家者是因為沒有居住的地方、失去隱私權，所以吃飯喝水等不能戴口罩的一舉一動，都暴露在所有人面前。其實很多無家者連睡覺不敢拿下口罩，有些人無法如常人自我照顧，是因為認知理解能力有狀況，無法接收正確資訊並作出配合。社會局和民間團體都會每周發口罩，數量與一般人實名制的配額相同，也會給予乾洗手、酒精等小工具，希望能加強自我防護。

李盈姿表示，警政人員很辛苦，要協尋確診者，需要與酒醉者有肢體接觸，染疫風險高，更需要防疫配備。希望大家體恤第一線人員之餘，不要獵巫或找替罪羔羊，看到有人沒戴口罩的時候，與其拍照上傳公審，其實可以做更多。不如給他一個口罩，或觀察這人為何未戴口罩、是否有些狀況需要協助，適時伸出援手。

口罩 警察 疫情

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