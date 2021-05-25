台灣新冠重症攀近500人 逾60歲患者每5人有1重症

台疫情指揮中心專家召集人張上淳25日表示，4月15日以來的這波本土疫情，整體個案重症率比2020年高出不少，研判患者年齡層偏高、感染英國變異株是2大可能主因。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

台灣新冠肺炎疫情 延燒，疫情指揮中心專家召集人張上淳今天表示，國內重症患者已逼近500人，尤其這波疫情60歲以上染疫者多有慢性病纏身、病程進展快，平均5人就有1人重症。

全國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，重症個案數快速攀升。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中表示，4日15日至今新確診的個案已有近500人重症，其中357人併發嚴重肺炎、139人接近呼吸衰竭，目前重症個案當中有99人使用呼吸器、比昨天再增10多人，使用葉克膜人數則維持2人。

張上淳指出，4月15日以來的這波本土疫情，整體個案重症率約為11%，比去年高出不少，患者年齡層偏高、感染英國 變異株是2大可能主因。

張上淳說，據統計，這波疫情約有38%患者為年齡60歲以上族群，有逐漸增加的趨勢，光是高於60歲這族群重症率就高達20%，很多個案原本就有多種慢性疾病纏身，染疫後病程進展快速，就醫時經常已經進展到肺炎且惡化快速，好幾例死亡個案都是這種情形。

在英國變異株方面，張上淳說，很多病人確診時，Ct值都相當低，代表體內病毒量高，這也是英國變異株主要特性。