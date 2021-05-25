台疫情警戒3級延長 停止到校上課至6月14日

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，新北市的疫情仍嚴峻，市區加強噴消。（記者黃義書／攝影 ）

台灣 本土疫情 日益嚴峻，三級警戒期原訂到5月28日，因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，為降低群聚感染之風險，維護學校師生健康及學習權益，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。

教育部 提供之相關支援與配套如下：

一、家長服務：延長停止到校期間，若家中有12歲以下學童及身心障礙子女需照顧者，家長可請「防疫照顧假」；高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍會安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐；居家線上學習期間，也將持續強化弱勢學生關懷機制，讓用餐協助不中斷。

二、擴充線上教學資源：

(一)教育部會持續擴充線上教學與學習輔助資源，包含於教育部因材網YouTube頻道擴充各類課程之單元學習資源，國家教育研究院與台達電子文教基金會合作開發「DeltaMOOCx台達磨課師」YouTube頻道，提供高中數學、物理、化學、生物、地球科學等五學科學習資源，以及技術型高中數學和電機與電子群科的核心科目學習資源。

(二)每日於公視3台播放之「疫起線上看」教學節目，自25日起於台視綜合台隔日上午重播，透過不同時段搭配，提供師生更多居家學習管道。

(三)教師如在線上遠距教學遭遇視訊軟體、線上教學技巧、線上教學資源等問題，除可參考「教育部線上教學便利包」外，亦可加入臉書「台灣線上同步教學社群」，依照「主題」查詢輔助資源或尋找諮詢協助。

三、高中以下學校畢業生之畢業考、期末考與補考：國小六年級、國中九年級及高中三年級學生之畢業考、期末考與補考，各校可採多元方式進行評量。

四、畢業典禮停止辦理：為持續落實防疫工作，請各級學校及公私立幼兒園畢業典禮配合停辦，如需辦理，採線上轉播方式辦理，避免不必要之移動、活動或集會。

五、國中教育會考：大陸考場暨補行考試之辦理，仍於6月5日及6日舉行，並於6月11日寄發國中會考成績單，另高級中等學校及五專各入學管道之相關招生作業，亦依據修正後之日程表配合辦理。

六、教職員工出勤管理及教師授課形式：全國高級中等以下學校因應疫情停止到校，進行居家線上學習。有關教職員工（含兼行政職務教師、兼任及代理教師）出勤管理及教師授課形式，在維持基本校務運作及線上學習需要之前提下，仍採彈性、從寬處理原則。