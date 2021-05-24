彭博：台灣缺水缺電 凸顯氣候變遷帶來的脆弱性

台灣持續受乾旱問題困擾。（美聯社）

彭博資訊報導，在台灣 晶片製造業者正努力填補全球半導體供貨短缺之際，台灣正受到再次竄升的新冠病毒疫情 ，以及長達一年的乾旱衝擊農業、企業和能源等兩大壓力夾擊。在政府努力遏制疫情的同時，水、電雙缺的緊張情勢凸顯出台灣面臨氣候變遷 的脆弱性所衍生的長期挑戰。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區經濟學家Gary Ng表示：「從中期來看，能源和水的確是台灣的關鍵因素，不僅對糧食安全，對於抓住半導體產業和相關投資的成長機會都是很重要的。」

報導指出，世上少有地方像台灣一樣在疫情間面臨如此急遽的命運變化。今年初，金融體系和股市興旺、新冠病例幾乎不存在，就連搖滾樂團五月天的巡演售票都能秒殺。但現在隨著新冠病例激增，政府實施諸多限制措施，與此同時，缺水的問題變得更加麻煩。

彭博報導指出，台灣的缺水問題，是本地氣候多年來變遷的結果。根據台灣氣候變遷調適平台（TAP）的數據，從1957年到2006年，夏天延長近一個月，冬天縮短一個月。平均溫度比一個世紀前上升約攝氏1.3度，相當是全世界上升溫度的兩倍，而且到本世紀末，台灣的平均溫度還會再上升。

人口2350萬的台灣仰賴每年5月和6月的雨季來補充水庫。然而，氣象局說，今年的梅雨季令人失望，還可能會低於往常普通水準，預測要到6月上旬才會有較大降雨。此外，在過去近12個月裡，只有807毫米的降雨下在水庫區，比往年平均值的一半還低。

凱基證券經濟學家Carl Liu表示：「缺水問題已存在一段時間，不只是出現在過去幾天。如果供電無法滿足主要產業需求，那麼台灣的投資、出口表現將受侵蝕。」

台灣超過四分之三的電力來自天然氣、煤等化石燃料，核能供電占13%，其餘多數來自再生能源。水力發電占比不到2%，但是水力發電很重要，因為發電機能在數秒內就能打開運作。

但隨著工廠的全力拚產能，水力關係導致台灣全島輪流限電，缺水導致台灣無法靠水力發電來彌補。

乾旱的主要受害者是農民，農民用水占台灣用水的逾七成，遠比約10%的工業用水占比高。僅管去年已連續第二年歉收，但因水情嚴峻，政府今年1月對南部稻田實施稻作停灌休耕。目前台灣稻米庫存量，相當於國內八個月的消耗量。

去年也是台灣50年來首次沒有遭受任何一個颱風襲擊，這也是當前乾旱的原因之一，另一個原因則是反聖嬰現象，但這種氣候現象正在減弱，可能有助於氣候型態正常化。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）在5月4日表示，乾旱凸顯出水資源壓力和降雨模式改變，可能成為整個價值鏈的風險因素，也凸顯出必須明智考量家庭和工業的用水配給。

彭博資訊報導說，缺電很可能使台灣計畫在2025年前廢除核電的計畫延後。

報導指出，台灣受困在一個愈來愈耗成本的方程式中，其中耗水、用電、氣溫和極端氣候事件等變數都在增加，而降雨卻在減少。

銳思碳管理（Reset Carbon）高級顧問Nate Maynard表示：「氣候影響將是持久的。」他認為，台灣只有動用獎勵措施和提高價格，以及採取節水措施來抑制消耗，台灣才能夠因應乾旱、運用更多水資源。