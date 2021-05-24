專家：台灣疫情短期仍不見曙光

三級警戒之後第一個周末，台北東區信義商圈人車稀疏，宛如一座空城。（記者林俊良／攝影）

本土疫情 嚴峻，生活諸多不便，許多人希望過了5月28日三級警戒期後，能夠恢復正常生活，但專家指出，目前第一波高峰反映出萬華、板橋地區社區染疫狀況，必須觀察5月28日後的確診資料，才能判定疫情是否下降，因此，三級警戒期勢必延長。

行政院長蘇貞昌24日邀集各部會首長召開防疫會議，是否要延長全國三級警戒，他指示指揮中心視疫情發展狀況，與相關部會盤點配套措施，並參考指揮中心專家小組意見，妥為評估。

指揮中心自5月19日提升全國警戒至三級，原本警戒期只到5月28日，前衛生署長涂醒哲日前在臉書發文指出，看到以發病日統計的疫情流行圖，「看了非常高興」，相信5月底前應該可以達到毎日本土病例個位數的結果。不過，指揮官陳時中 24日說，「沒有用太樂觀看這件事情」。

台大公衛教授陳秀熙表示，5月15、17日高峰期反映出第一波萬華社區群聚感染的真實狀況，但第一波可能已經向外擴散，必須觀察5月28日後確診人數、快篩陽性率等資料，才能得知是否會有第二波高峰，屆時就知道三級警戒的公衛介入措施是否能有效控制住疫情。

陳秀熙說，從台北快篩陽性率來看，原本10%降到4%，這12天回升至8%，推測確實出現了第二波流行，但數字較之前略降，顯示公衛手段還有其成效。

台灣 感染症醫學會名譽理事長黃立民認為，目前萬華、板橋地區的熱點正在下降，如果其他地區取而代之，成為熱點，這波疫情可能在短時間內還看不到曙光；建議各縣市政府應該廣設篩檢站，盡可能找出感染者。