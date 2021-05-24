我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避疫情風險 國務院警告公民勿前往日本

美韓聲明言及台海穩定 美：協助台灣自我防衛政策不變

專家：台灣疫情短期仍不見曙光

記者楊雅棠鄭媁／台北報導
三級警戒之後第一個周末，台北東區信義商圈人車稀疏，宛如一座空城。（記者林俊良／攝影）
三級警戒之後第一個周末，台北東區信義商圈人車稀疏，宛如一座空城。（記者林俊良／攝影）

本土疫情嚴峻，生活諸多不便，許多人希望過了5月28日三級警戒期後，能夠恢復正常生活，但專家指出，目前第一波高峰反映出萬華、板橋地區社區染疫狀況，必須觀察5月28日後的確診資料，才能判定疫情是否下降，因此，三級警戒期勢必延長。

行政院長蘇貞昌24日邀集各部會首長召開防疫會議，是否要延長全國三級警戒，他指示指揮中心視疫情發展狀況，與相關部會盤點配套措施，並參考指揮中心專家小組意見，妥為評估。

指揮中心自5月19日提升全國警戒至三級，原本警戒期只到5月28日，前衛生署長涂醒哲日前在臉書發文指出，看到以發病日統計的疫情流行圖，「看了非常高興」，相信5月底前應該可以達到毎日本土病例個位數的結果。不過，指揮官陳時中24日說，「沒有用太樂觀看這件事情」。

台大公衛教授陳秀熙表示，5月15、17日高峰期反映出第一波萬華社區群聚感染的真實狀況，但第一波可能已經向外擴散，必須觀察5月28日後確診人數、快篩陽性率等資料，才能得知是否會有第二波高峰，屆時就知道三級警戒的公衛介入措施是否能有效控制住疫情。

陳秀熙說，從台北快篩陽性率來看，原本10%降到4%，這12天回升至8%，推測確實出現了第二波流行，但數字較之前略降，顯示公衛手段還有其成效。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民認為，目前萬華、板橋地區的熱點正在下降，如果其他地區取而代之，成為熱點，這波疫情可能在短時間內還看不到曙光；建議各縣市政府應該廣設篩檢站，盡可能找出感染者。

疫情 台灣 陳時中

上一則

台24日本土確診334例+校正回歸256例 三級警戒評估延長

延伸閱讀

台24日本土確診334例+校正回歸256例 三級警戒評估延長

台24日本土確診334例+校正回歸256例 三級警戒評估延長
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
萬華茶室關閉 女陪侍轉戰南投會館 疑害「+5」

萬華茶室關閉 女陪侍轉戰南投會館 疑害「+5」
洛公衛局：已證實接種可防變種病毒

洛公衛局：已證實接種可防變種病毒

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34
高雄鳳山區這家醫院附設護理之家有行政人員疑似確診，市長陳其邁下令天亮前清空消毒。記者徐如宜／攝影

台灣六醫院出現確診 亞東最嚴重

2021-05-17 17:34
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央疫情指揮中心提供）

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

2021-05-19 02:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關
逾70歲華裔夫婦開車16天橫跨美國15州 訪逾20國家公園

逾70歲華裔夫婦開車16天橫跨美國15州 訪逾20國家公園
藏身地底17年 數兆隻十代蟬將破土 美東恐蟬鳴惱人

藏身地底17年 數兆隻十代蟬將破土 美東恐蟬鳴惱人