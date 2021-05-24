台24日本土確診334例+校正回歸256例 三級警戒評估延長

萬華區快篩陽性率仍偏高，24日早不少民眾在西園醫院人行道排隊領號碼牌，等候篩檢。記者侯永全／攝影

台灣24日新增334例新冠肺炎本土個案，加上校正回歸 本土個案256例，總計590例。5月15日雙北升為警戒三級以來，10天內確診者已達3584例，北市一家養護中心爆發群聚感染，部立桃園醫院再傳護理師疑似確診，高鐵、北捷也紛傳清潔員、保全員染疫，全台疫情 持續發燒。

地方喊話 延長兩周到端節前

台灣全國三級警戒原本觀察至5月28日，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜認為28日要解除三級警戒有困難，基隆市長林右昌率先以「三個不明、兩個穩定」為由，建議三級警戒延長兩周至端午節連假前夕，高雄市長陳其邁隨後也建議延長。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，有不少專家建議有必要延長，指揮中心正在研議。專家指出，目前第一波高峰反映出萬華、板橋地區社區染疫狀況，必須觀察5月28日後確診資料才能判定疫情是否下降，因此三級警戒期勢必延長。

新增6死 婦人死於防疫旅館

24日新增6例死亡，5月14日迄今17例死亡案中，10人死在醫院、7人到院前死亡，另有3例為死後採驗確診，台北市有名68歲快篩陽性婦人死於防疫專責旅館，外界批評國內醫療能量不足，眾多確診者住在家裡或檢疫旅館以致悲劇不斷發生，該由誰負責？陳時中僅表示，如果新增輕症患者均送至醫院，對於社會傷害可能更大，現階段以做好安置為首要。

台灣本島目前僅剩台東縣零確診，金門、澎湖、連江等3外島也零確診。指揮中心表示，24日本土與校正回歸的590例仍集中在雙北，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例，獅子會社團及葡萄盤商均為6例，其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例。

陳時中：疫情還處於高原期

陳時中分析連續3天「校正回歸」病例數，從發病日來看，5月15到17日為疫情高峰期，目前還處於高原期，（確診）高峰已到某一個點，從校正回歸以後趨勢來看，維持平穩情況。台大公衛學院教授陳秀熙表示，這波本土疫情在15日達到高峰，當時萬華陽性率為10%至13%，最近雙北快篩陽性率逐漸下降，預估6月中旬後才有可能漸漸回歸正常生活。

另外，24日增至84名病患使用呼吸器，分析這波3,500多名確診者，重症比率為10.38%，60歲以上病患的重症率提升至19.1%，高齡仍是重症高風險群。