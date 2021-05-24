WHA開幕 2對2辯論台灣參與案 主席裁定不列入議程

世界衛生大會24日開議，以視訊方式舉行，最後大會主席裁示「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」不列入議程。（圖取自twitter.com/WHO）

世界衛生大會（WHA）今天開議，台灣 參與世衛 提案上演台友邦與中國 「2對2辯論」，雖多國接力為台發言，但最後大會主席裁示「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」不列入議程。

第74屆世界衛生大會自5月24日至6月1日以視訊方式舉行，今天大會開幕首先邀請包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel ）等元首演講，他們表示支持世衛組織應有更大的政治獨立性、永續性的財政籌資制度，呼籲國際支持締結疫情大流行全球條約。

在全體大會討論議程項目時，台灣議題攻防成為焦點，由於先前13友邦已向世界衛生組織（WHO）秘書處完成提案籲邀請台灣以觀察員身分出席WHA，今天大會以2階段處理台灣參與案。

首先在閉門的總務委員會中，據了解有2國發動第一波挺台發言，但在中國反對下，總務委員會「建議」台灣參與世衛提案不列入議程。隨後回到大會，第2波且公開的「2對2辯論」登場。

此時由諾魯及史瓦帝尼2國為台發言，中國及巴基斯坦則發言反對將台灣13友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」列入大會議程，中國並強調台灣必須在一個中國原則參與國際組織。

隨後大會主席不丹籍的衛生部長德欽旺姆（Dechen Wangmo）裁示接受總務委員會建議，不把邀請台灣參與世衛提案列入大會議程。

WHA是世界衛生組織最高權力機構，每年開會一次，以決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8 年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。