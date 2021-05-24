我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：後川普時期共和黨何去何從 阿肯色州一葉知秋

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

中央地方頻傳不同調 蔡英文：放下心中芥蒂面對疫情

記者丘采薇／台北報導
蔡英文總統拜託台灣民眾，不管支持哪一個政黨、喜歡哪一位政治人物，只有放下心中的芥蒂，一起來面對疫情的考驗，台灣才能度過眼前這一關。(取自蔡英文臉書)
蔡英文總統拜託台灣民眾，不管支持哪一個政黨、喜歡哪一位政治人物，只有放下心中的芥蒂，一起來面對疫情的考驗，台灣才能度過眼前這一關。(取自蔡英文臉書)

台灣疫情嚴峻，中央與地方防疫頻傳不同調。今天蔡英文總統在臉書上表示，她要拜託大家，「病毒從不管我們支持哪一個政黨、喜歡哪一位政治人物，只有放下心中的芥蒂，一起來面對疫情的考驗，台灣才能度過眼前這一關。」

蔡英文表示，台灣是民主國家，各種聲音都有，這是很正常的事，在防疫過程中，也經歷過縣市間的意見不一，像是要不要普篩、有沒有需要方艙醫院、需不需要搶購物資、中國疫苗受不受信任等討論。但任何政策的拍板，一定會聽取各方意見、經過專業的判斷，也一定會被民意所監督檢驗。經過這一年多的防疫，答案很清楚，指揮中心的指引，大方向來說是對的，小細節的修正，也是大家都能夠接受的。

蔡英文說，地方政府在防疫最前線，有時候對指揮中心有不同意見，在上周全國進入第三級警戒後，每天召開全國防疫會議，讓中央和地方可以加強協調合作，一起來整合防疫資源、檢視執行進度、駁斥假訊息。指揮中心除了針對地方的需求，來滾動檢討做法、提供必要協助外，也在每天上午加開記者會，對外說明協調處理的事項。

蔡英文說，防疫是協同作戰，有討論機制、有互助系統，有任何問題，就透過管道來處理、來解決，現在最不需要的就是彼此對抗。

蔡英文也說，最近網路上不僅謠傳「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」等假訊息，甚至有人鼓吹移除「疾管家」，這些都會影響台灣的防疫，請大家一定要注意。去年疫情爆發到現在，從接收疫情資訊、購買口罩、到落實店家實聯制、澄清假訊息，疾管家官方LINE帳號都發揮了重要的功能，而指揮中心的防疫指引，更是帶領台灣度過多次疫情的挑戰。所以千萬別被誤導了。

防疫 台灣 疫情

上一則

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

延伸閱讀

留言蔡英文Twitter指單日確診衝破2千 警：境外假訊息

留言蔡英文Twitter指單日確診衝破2千 警：境外假訊息
蔡英文：網傳確診假訊息是認知作戰 我很健康

蔡英文：網傳確診假訊息是認知作戰 我很健康
蔡英文：拜託民眾周末非必要別出門 沒接觸史暫緩篩檢

蔡英文：拜託民眾周末非必要別出門 沒接觸史暫緩篩檢
官邸志工爆確診 蔡英文採檢陰性

官邸志工爆確診 蔡英文採檢陰性

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34
高雄鳳山區這家醫院附設護理之家有行政人員疑似確診，市長陳其邁下令天亮前清空消毒。記者徐如宜／攝影

台灣六醫院出現確診 亞東最嚴重

2021-05-17 17:34
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央疫情指揮中心提供）

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

2021-05-19 02:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方
南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關
張柏芝臉寬大公開 自曝心中男神是他

張柏芝臉寬大公開 自曝心中男神是他