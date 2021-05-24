台未受邀 21國、700位友台國會議員 挺台參與世衛活動

世界衛生組織（WHO）連續第五年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA）。新華社

第74屆世界衛生大會（WHA）今日開議。為支持台灣 加入國際組織，拉丁美洲及加勒比海國家跨國會平台「福爾摩沙俱樂部」共21國及中美洲議會、計700位友台國會議員，呼籲各界支持台灣參與本年WHA及世界衛生組織（WHO ）相關會議、機制及活動。

台外交部指出，相關友台國會議員包括，聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯、聖露西亞總理查士納、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福、貝里斯國會參議長桑迪福德、瓜地馬拉國會外交委員會主席龔迪、尼加拉瓜國會友台小組主席費蓋羅亞、巴拉圭參議院台巴友好委員會主席傅蘭哥等。

台外交部表示，這些友台國會議員，分別以各種不同方式力挺台灣成為WHO正式會員，肯定台灣對全球防疫 的貢獻，並強調台灣人民的健康權應獲得保障，惟有讓台灣完整加入WHO，才能達成全球防疫無破口的目標。此外，宏都拉斯國會及中美洲議會也分別通過決議，表達對台灣獲邀出席WHA的支持。

台外交部表示，由衷感謝貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、墨西哥、秘魯、多明尼加、烏拉圭、委內瑞拉及中美洲議會友人，對台灣情義相挺，並樂見拉丁美洲及加勒比海地區挺台聲浪逐年壯大。

台外交部表示，台灣作為國際社會負責任的成員及世界上良善的力量，將繼續秉持患難與共的人道精神，積極與國際社會攜手合作，共同克服當前全球公共衛生危機及疫情蔓延的嚴峻挑戰。