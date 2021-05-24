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全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

彭博：台灣修正新冠確診數 疫情前景更不確定

編譯林奕榮／綜合外電
台灣疫情升溫，當局採取嚴格管制措施，街頭人流明顯減少。 路透
台灣疫情升溫，當局採取嚴格管制措施，街頭人流明顯減少。 路透

彭博資訊報導，台灣政府以「校正回歸」措施，修正新冠肺炎單日新增確診病例數，削弱了民眾對官方數據的信心，但相關的限制措施似乎正在減慢疫情升溫的速度。

上周末台灣新增確診超過600例，周六有353例，周日有287例。台灣周一也新增334例本土案例，並校正回歸256例。不過，官員們對先前幾天單日病例總數的修正，增加數百例因檢測延誤的病例，引起外界關注。

數據修正已引發觀察人士爭論，也讓外界質疑政府是否能迅速提高檢測能力，以及未來幾天是否也可能再次修正每日新增病例數。

面對疫情升溫，台灣政府的做法和其他國家類似，希望避免採取更嚴厲的限制措施道致經濟受創。儘管單日病例數量減少已緩解民眾對病毒肆虐的疑慮，但半導體和金融業員工確診，已引發民眾對製造業減產和市場交易受限的擔憂。

新光投信董事長劉坤錫表示：「如果未來一周每日新增確診病例維持在200多例，沒有突然惡化，市場應該會等待和觀望，不至於大漲或大跌，預計台股大盤會在16,000點到16,500點間波動。」

高盛策略師指出，對台灣的總體經濟前景來說，﻿新冠疫情爆發是幾個「正在升高但可克服的風險」之一。高盛預測，未來12個月台灣加權指數的報酬率為18％。

全球最大運算晶片製造商台積電上周六證實一名員工確診，但強調營運未受影響。包括富邦金在內，一些金融機構也有員工確診，並減少辦公室的人力配置。

彭博資訊指出，台灣是否能夠避免全面封鎖造成的成長停滯，關鍵在於民眾；政府敦促民眾減少社交活動，儘可能留在家裡。在全島實施限制的第一個周末，台北街頭人員稀少，幾乎所有人都遵守強制佩戴口罩規定，大多數餐廳關閉或僅提供外帶和外送。

新冠疫情去年爆發後，台灣迅速採取邊境管徑和戴口罩等措施，順利遏制疫情傳播。然而，初期的成功讓人們過於自信，導致新一波感染激增；不過，目前多數人都已採取額外的預防措施，就連河邊的跑步者也戴上口罩。

新光投信的劉坤錫指出：「周末的人流很少，比往常春節期間台北市的人還少，這有利政府後續對疫情的追蹤和掌控；這對市場也是好事，因此，我們不預期台股會再像之前那樣單日大跌700到800點。」

台灣 疫情 口罩

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