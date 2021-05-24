台新增本土334例確診、校正256例 總計9天破3千例

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情 指揮中心24日公布台灣 新增339例確診病例，分別為334例本土個案及5例境外移入個案(含印度 3例、菲律賓1例、尼泊爾1例)；另有校正回歸本土個案256例，總計595例。確診個案中新增6例死亡。台灣9天飆破3千例本土確診個案。

指揮中心表示，今日新增之334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年5月10日至5月23日；個案分布以新北市177例最多(以板橋區43例為多)，其次為臺北市99例(以萬華區38例為多)，桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及臺中市各7例、高雄市5例、屏東縣及臺南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

校正回歸個案256例中，為157例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月22日；個案分布以臺北市148例最多(以萬華區76例為多)，其次為新北市99例(以板橋區34例為多)，桃園市6例、苗栗縣2例、臺中市1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例、某社團相關6例、某水果商相關6例、其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例。相關疫情調查持續進行中。

延長三級警戒？蘇貞昌指示指揮中心評估

本土疫情嚴峻，地方呼籲延長全台疫情第三級警戒。對此，行政院長蘇貞昌今日指示中央流行疫情指揮中心，視疫情發展狀況，與相關部會盤點相關配套措施，並參考專家小組意見妥為評估。

國第三級疫情警戒即將在5月28日到期，對此，基隆市長林右昌率先喊話中央，盼再延長兩周；不僅如此，指揮中心副指揮官陳宗彥是23日也曾一度脫口「三級警戒延長至6月8日」，但又旋即改口要再確認，最後更正仍為5月28日。