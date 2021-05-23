我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藏身地底17年 數兆隻十代蟬將破土 美東恐蟬鳴惱人

疫苗奏效 CDC建議：完全接種者 不必再篩檢

「校正回歸」4字惹議 綠委嘆：將成往後笑柄

記者丘采薇、李承穎／台北24日電
衛生福利部長陳時中22日提出校正回歸個案，民進黨立委蔡易餘在臉書上指出，「很遺憾，這四個字一定變成往後笑柄」。（台指揮中心提供）
衛生福利部長陳時中22日提出校正回歸個案，民進黨立委蔡易餘在臉書上指出，「很遺憾，這四個字一定變成往後笑柄」。（台指揮中心提供）

疫情嚴峻，前天指揮中心出現「校正回歸」字眼引發討論，就連民進黨內也頗有微詞。民進黨立委蔡易餘在臉書上指出，「很遺憾，這四個字一定變成往後笑柄，如果我們在統計上先說總數，但有部分個案例是先前採樣，因遲延收件我們必須重新計算，記者會上就把721秀出來，我想人民會信服很多。」

蔡易餘表示，前天下午指揮中心的記者會，將遲後通報的確診案例以「校正回歸」重新列回先前每一天的案例數，當然每日陽性率有其公衛的數字意思。但在人民心裡，一定會質疑政府「你要叫我怎麼信任你每日公布的結果」。

蔡易餘說，從去年來就是靠透明與信任才贏得好一段防疫優勢，但疫情戰爭還有下半場，信任絕對還要持續，「我沒有醫護專長，只能窩在家，但真的感謝此時在第一線忙碌的醫師、護理人員、篩檢人員與消毒人員，還有陳時中帶領的疫情指揮中心，我們一定要一起打贏疫情。」

民進黨昨天則力挺指揮中心，強調「校正回歸」絕不是「蓋牌」；外界動輒用政治動機解讀，干擾專業單位的作業。

有統計學博士學位的國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，雖因檢測量不同會產生「積壓量」，但校正回歸不是正常的作業方式；曾是會計學者的國民黨前主席朱立倫也強調，治國之道在誠信，治理之法在簡明，方法一致就好，不要搞得這麼複雜。

疫情 民進黨 國民黨

上一則

WHA登場 台友邦將與中國2對2辯論

延伸閱讀

台灣陽性率走降 疫情穩了？ 恐是假性安全感

台灣陽性率走降 疫情穩了？ 恐是假性安全感
校正回歸引發民怨 綠委嘆：這四字一定變成往後笑柄

校正回歸引發民怨 綠委嘆：這四字一定變成往後笑柄
趙少康：蔡英文涉炒疫苗股 分析師：真的漲太多

趙少康：蔡英文涉炒疫苗股 分析師：真的漲太多
疫情嚴峻 國民黨團籲：賴清德接任中央疫情中心指揮官

疫情嚴峻 國民黨團籲：賴清德接任中央疫情中心指揮官

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者邱宜君／攝影）

台新冠肺炎確診 本土激增333例

2021-05-17 02:13
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
病毒來自武漢實驗室？WSJ：3研究員2019年11月曾就醫

病毒來自武漢實驗室？WSJ：3研究員2019年11月曾就醫
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？