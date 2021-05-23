金門縣「快篩令」違法 陳時中親自溝通無效 依法撤銷

金門縣宣布啟動機場快篩站，但這項快篩令未向指揮中心正式告知及提出申請，經指揮官陳時中親自致電且多次溝通無效，指揮中心深夜發出新聞稿，宣布依法撤銷。圖／金門縣政府提供

金門縣政府於5月23日公告，24日起搭機抵達金門的旅客必須提出三天內的新冠病毒核酸檢驗陰性報告，否則必須在機場當場快篩，若為陽性由救護車送到部立金門醫院就醫。但這項快篩令未向指揮中心正式告知及提出申請，經指揮官陳時中 親自致電且多次溝通無效，指揮中心深夜發出新聞稿，宣布依法撤銷。

指揮中心指出，對於金門希望入境者皆要有陰性證明或接受快篩，並非不可以，但依傳染病防治法第37條第3項規定，對國內跨縣市移動採取人員進出的管制作為，或要求民眾強制普篩等，屬全國一致性重要政策，應依中央指揮官指示辦理。金門縣政府若有地方防疫 的特殊需求，依法應正式提出計畫報請指揮中心，也可以在指揮中心每天上午與各縣舉行的全國防疫會議提出。

指揮中心認為，疫情 嚴峻時刻，全國一致提高至三級警戒，陳時中再三強調中央與地方應「標準一致、說法一致、腳步一致」的防疫原則，甚至親自致電溝通，要求金門縣政府依法提出申請但無效，於是依法撤銷。

指揮中心說明，今年5月17日即發文各地方政府，說明「中央流行疫情指揮中心成立期間，若有需依傳染病防治法第37條第1項規定採行相關防疫措施，仍請貴府遵循傳染病防治法第37條第3項規定，應依指揮官指示辦理，以利整體防疫業務之執行」。

而檢疫政策的決定，依傳染病防治法第5條第1項第1款第1目規定，係屬中央主管機關之權責，地方政府應依中央主管機關決策，始得執行，而指揮官陳時中近日也公開宣示：「中央決策、地方執行」，所以這是權限分際的原則問題。

指揮中心強調，避免各自為政，造成混亂影響整體防疫，為統一事權並維護法制，所以不得不撤銷金門縣違法公告。金門縣政府如仍有地方防疫特殊需求，依法應先完備法律程序，正式提出計畫報請指揮官指示辦理。