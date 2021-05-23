台調查局否認蒐集不滿「校正回歸」留言 藍委不信

台調查局今天發出新聞稿否認有針對「校正回歸」400案例的不滿言論進行蒐報，國民黨立委陳玉珍表示，她私下有接到相關訊息，發現有高層在外勤處群組裡公然下指令，「今天新增『校正回歸』確診400例，有關轄內恐慌與各界不滿反映，請掌握搜報」，但調查局竟然公開否認，她請調查局不要公然撒謊。

陳玉珍強調，政府如果真的要建立民眾對他的信心和自身的公信力，「有做的事情就說有，沒做的事情就說沒有」。調查局有很多偵查犯罪的案子要辦，不應該浪費時間來進行蒐報，「難道政府只剩下蒐集對自己不利言論的能力嗎？蒐報這種不滿言論比防疫還要厲害！」

陳玉珍說，調查局的本務是偵查犯罪，不是來審查人民的言論，不要讓好不容易建立起的台灣 民主又歪了方向。陳玉珍也感嘆，除了衛福部美化數字，調查局還下令調查員做人民言論的情蒐，而非偵查犯罪，非常沒有意義。

國民黨賴士葆表示，調查局否認針對「校正回歸」乙事蒐集情資，但是卻又在澄清稿中説如果符合「惡、假、害」就要蒐證偵辦，「那表示調查局的否認都是假的！」

賴士葆說，如果調查局覺得這是台灣最最急迫的當務之急，那就不要有雙重標準，因為政府機關也常常釋放假訊息或錯誤訊息，如果調查局主觀的認定「惡、假、害」，只是拿著放大鏡對準民眾，不針對政府機關，這樣只能只會惹來更多的民怨。

賴士葆感嘆，疫情 延燒，台灣民眾對於保護力高的疫苗 (如BNT或莫德納)的取得與施打萬分火急，然而迄今政府都沒有取得，民眾只好施打保護力較低且數量一點點的AZ疫苗。政府的當務之急絕對是盡其所能取得民眾所需的疫苗，以穩住疫情，絕對不是蒐集情資。